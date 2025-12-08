Latvijas zinātnisko institūciju konsorcijs uzsāk pētījumu projekta "PeatTransform" īstenošanu, kas palīdzēs Latvijas kūdras nozares pārveidei no emisiju avota uz klimatneitrālu tautsaimniecības nozari līdz 2050. gadam, vienlaikus stiprinot Latvijas pētniecības kapacitāti un inovāciju potenciālu.
PeatTransform līdz 2029. gadam īstenos Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava (vadošais partneris), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Vides risinājumu institūts, Dārzkopības institūts, Agroresursu un ekonomikas institūts.
Projektu realizēs ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts līdzfinansējumu – kopumā 5 588 265 eiro.
Pētījumu projektā tiks iesaistīti arī kūdras nozares uzņēmumi un asociācijas.
Kūdra ir nozīmīgs Latvijas dabas resurss, ko plaši izmanto dārzkopībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecībā gan vietējā tirgū, gan eksportā. Nozare nodrošina darbavietas, eksporta ieņēmumus un veicina reģionālo attīstību, tomēr tās ieguve un izmantošana rada siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un ietekmē kūdrājus.
PeatTransform vērsts uz zinātniski pamatotu, līdzsvarotu un reālistisku kūdras nozares virzību uz klimatneitralitāti, ņemot vērā gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, gan sociālekonomiskos aspektus, īpaši Latvijas reģionos, kur nozarei ir būtiska loma.
PeatTransform mērķis ir pētījumu platformas un izcilības centra izveide, lai stiprinātu pētniecības kapacitāti un kompetences, sekmētu zināšanu un tehnoloģijas pārnesi uz Latvijas kūdras nozari un ar to saistītajām nozarēm, kā arī veicinātu starptautisko sadarbību pētniecībā par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Galvenie PeatTransform pētījumu virzieni:
- SEG emisiju mērījumi un modelēšana, pilnveidojot SEG inventarizācijas metodiku, lai precīzāk atspoguļotu faktiskās kūdras nozares emisijas;
- degradēto kūdrāju un vēsturisko kūdras ieguves vietu rekultivācija jeb tālāka izmantošana, izstrādājot inovatīvus risinājumus – paludikultūru audzēšanu (ārstniecības un biomasas augi), hidroloģiskās stabilizācijas metodes, agrovoltāžas (saules paneļi virs stādījumiem) risinājumus, kā arī rekultivācijas efektivitātes monitoringu ar tālizpēti;
- jaunu produktu izstrāde ar zemu oglekļa pēdu un augstu pievienoto vērtību – ekstraktvielas, kompozītmateriāli, siltumizolācijas un 3D drukas materiāli, kā arī audzēšanas substrāti, kuros izmantotas alternatīvas vietējās izejvielas (sūnas, niedres, koksnes šķiedra, vilna); produktu dzīves cikla analīze;
- tehnoloģiju attīstība, kas samazina SEG emisijas un veicina oglekļa piesaisti kūdras produktos; substrātu otrreizējas izmantošanas pētījumi;
- sociālekonomiskais novērtējums, kūdras ieguves, pārstrādes un rekultivācijas ietekmes izvērtējums vietējā un eksporta kontekstā;
- nākotnes scenāriju izstrāde vēsturisko un rekultivēto kūdras ieguves vietu izmantošanai, kūdrāju atjaunošanas ilgtspējas vadlīnijas un ieteikumi oglekļa un bioloģiskās daudzveidības kredītu ieviešanai;
- politikas rekomendācijas dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
PeatTransform tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem