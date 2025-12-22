Reta ir māja, kur Ziemassvētkos un Jāņos netiek cepti speķa pīrādziņi. Teju katrai ģimenei ir sava rauga mīklas recepte un raušu cepšanas paņēmieni, ko dažkārt manto no paaudzes paaudzē. Lūk, kāda ir konditores, "Kairi cafe" līdzīpašieces Maijas Kaires pieredze.
Kad Ziemassvētkos sabrauc bērni, cepu speķa pīrādziņus.
Mūsu kafejnīcā ir iecienījuši no kārtainās mīklas ceptos, bet mājās pīrādziņus cepu no rauga mīklas. Tās kvalitāte atkarīga gan no izmantotajiem miltiem, gan jāraugās, lai raugs, kad to pievieno, netrāpītu uz taukvielām. Ja tā gadās, raugs tiek nobeigts. Tāpēc tas jāiemaisa miltos. Ja ņem presēto raugu, pirms pievienošanas miltiem tam pieliek nedaudz cukura un ūdens, samaisa un atstāj siltumā, lai raugs sāk dzīvot. Kad tas atdzīvojies, pievieno miltiem.
Lai pīrāgi izdotos perfekti, jāņem vērā daži ieteikumi. Mīklu nedrīkst pārraudzēt, jo tad tā saplaks.
Jo vairāk sviesta mīklā, jo pīrāgi būs mīkstāki. Tie būs vēl garšīgāki, ja arī pildījumam pievienos nedaudz sviesta.
Savukārt pīrāgi ātri kļūst cieti, ja tos pēc pagatavošanas uzreiz liek cepties, neļauj mīklai vēl kādu pusstundu uzrūgt.
Pīrāgu pildījumam var izmantot ne vien kūpinātu gaļu, bet arī sarīvētu sieru (ļoti garšīgs ir Čedaras siers!), kam pievienota ola un sāls, biezpienu ar tam pievienotu olu un ķimenēm, vārītas cūku pupas vai pelēkos zirņus, ko samaļ, un pievieno saceptus sīpolus, piparus un sāli.
Rauga mīkla ar olas dzeltenumiem
- 500 g kviešu miltu
- 100 g sviesta
- 2 olu dzeltenumi
- 400 ml piena
- 100 ml ūdens
- 80–90 g cukura
- 12 g sāls
- 11 g sausā rauga vai 40 g presētā rauga
- 2 olas pārziešanai
Pildījumam:
- 400–500 g cauraudzīša
- 2 sīpoli
- sāls, malti melnie pipari
- ķimenes
Sviestu samaisa ar cukuru un kuļ, līdz cukurs izkūst. Pievieno olu dzeltenumus un sāli (olu baltumus var izmantot piparkūku glazūrai!). Bļodā lej pienu un ūdeni, pieber izsijātus miltus, pievieno sauso raugu, samaisa. Pieliek sviestu, kas saputots ar olu dzeltenumiem, cukuru un sāli (tad mīkla būs dzīvāka un treknāka). Mīklu mīca, līdz tā kļūst mīksta, elastīga un nelīp pie rokām. Tad bļodu ar mīklu pārklāj ar dvieli un novieto siltā vietā, lai raugs sāk darboties un mīkla uzrūgst – pusstunda noteikti paies.
Pildījumam cauraudzīti sagriež gabaliņos, sīpolus sakapā. Apcep, atdzesē, pievieno piparus, sāli un ķimenes.
Veido pīrādziņus – ņem mīklas gabaliņu, saveļ bumbiņu, tad ar rokām izspaida aplīti, uz kura liek pildījumu. Kad tas izdarīts, pīrādziņu aizloka un kārto uz plāts. Uzreiz neliek cepties – ļauj mīklai vēl pusstundu rūgt. Tad pīrādziņus nosmērē ar sakultu olu un cep 200 grādos 15–18 minūtes.
