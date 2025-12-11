Šonedēļ publiskajā telpā nonāca stāsts par traģisku notikumu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) – 26. novembrī dzīvību zaudējis astoņus gadus vecs pacients ("Latvijas Avīzei" neoficiāli zināms, ka tā bijusi meitenīte), kam tika ārstēta onkoloģiska slimība. 

Iespējams, tas noticis ārstniecības personas vainas dēļ. Portāls "la.lv" vēstīja oficiāli vēl neapstiprinātu versiju, ka sajaukti medikamenti – nātrija hlorīda vietā ievadīts kālija hlorīds, un tas varētu būt nāves cēlonis. Slimnīcas valdes pārstāve Zane Straume, kura šajā ārstniecības iestādē atbild par medicīniskajiem jautājumiem, šootrdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" apstiprināja, ka 26. novembrī ir noticis "augsta riska pacientu drošības gadījums, kas izraisījis nāvi", un slimnīcas vārdā izteica visdziļāko līdzjūtību bērna ģimenei. Bērnu slimnīca ir sākusi iekšējo izmeklēšanu, kas, kā skaidroja valdes locekle, nebūšot ātra. Uz "Latvijas Avīzes" jautājumiem par konkrētākiem notikuma aspektiem Bērnu slimnīcas pārstāvji neatbildēja, atsaucoties uz dažādiem likumiem, kāpēc to nevarot darīt.

Nekavējoties bija jāizmeklē

Pēc šādas traģēdijas vajadzētu sekot operatīvai rīcībai, jo tas ir ārkārtējs gadījums, kura izmeklēšanā nekavējoties būtu jāiesaistās Veselības inspekcijai un Valsts policijai. Taču inspekcijas komunikācijas nodaļas vadītājs Gints Georgs Maraševs LTV sacīja, ka

