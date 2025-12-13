Silto grīdu apkure nodrošina vienmērīgu un patīkamu siltumu, brīvu telpu no radiatoriem, zemākas apkures izmaksas. Lai šis risinājums kalpotu droši un efektīvi daudzus gadu desmitus, būtiska ir profesionāla pieeja no projektēšanas līdz ekspluatācijai. Konsultē SIA "Sanistal" Projektu attīstības un Celtniecības departamenta pārdošanas vadītājs Jēkabs Bīmanis.
Galvenais kvalitatīvas grīdas apkures sistēmas priekšnoteikums ir rūpīga plānošana. Projektējot jāveic siltuma zudumu aprēķins, jāizvēlas atbilstīgs cauruļu solis un jāparedz pareizs kolektora izvietojums vajadzīgā siltuma daudzuma piegādei telpām, novēršot pārkaršanu, nevienmērīgu siltuma sadalījumu un lieku enerģijas patēriņu.
Ierīkojot sistēmu, nevajadzētu eksperimentēt ar dažādu vai nezināmu ražotāju produkciju un tās saderību. Izvēlas viena ražotāja elementus, kas ir savstarpēji savienojami.
Grīdas apkures sistēma nav tikai apkures risinājums – tā ir daļa no kopējās ēkas komforta un energoefektivitātes stratēģijas.
Modernie starojuma jeb radiant risinājumi spēj gan sildīt, gan dzesēt telpas, radot patīkamu un veselīgu iekštelpu klimatu.
Tieši šāda veida sistēmas kļūst par arvien biežāku izvēli privātmājās, biroju ēkās, slimnīcās un sabiedriskajās telpās.
