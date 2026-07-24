18. jūlijā Liepājas stadionā "Daugava" notika "Prāta vētras" "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts. Laikapstākļi koncerta uzbūves un nobūves laikā nebija labvēlīgi, un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.
"Lielajā sportā bez traumām neiztikt, un šī reize nav izņēmums! Eksperti ir novērtējuši stadiona zāliena stāvokli, sastādīts zāliena atlabšanas plāns — pēc nepilna mēneša Liepājas stadionā "Daugava" varēs atgriezties sportisti. "Prāta vētras" oficiālais tūres apdrošinātājs "Balcia" apstiprinājuši gatavību kompensēt ar zāliena atjaunošanu saistītās izmaksas," pauž "Prāta vētras" menedžments.
Bojātā zāliena atjaunošanas izmaksas aplēstas apmēram 16 000 eiro. Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai jau augusta beigās futbolisti varētu atgriezties uz Liepājas stadiona zāliena laukuma. Jau šobrīd sportisti atgriezušies uz daļas laukuma zāliena un stadiona skrejceļiem.
Rīkojot tik vērienīgu pasākumu sporta stadionā, iespējamie riski tika izvērtēti jau iepriekš. Tomēr situāciju ietekmēja vairāku apstākļu kopums, tostarp intensīvie nokrišņi un stadiona laukuma vēsturiskās problēmas ar ūdens atteci.
"Esam grupas "Prāta vētra" koncerttūres oficiālais apdrošinātājs. Lai gan tik lielus bojājumus nevarējām prognozēt, esam pieņēmuši lēmumu segt ar zāliena atjaunošanu saistītos izdevumus," norāda Balcia Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
Balcia kopā ar koncerta organizatoriem un stadiona pārstāvjiem jau vairākas dienas strādā pie bojājumu apmēra noteikšanas un izvērtē iesniegtās tāmes. Zāliena atjaunošanas darbu izmaksas šobrīd ir saskaņotas. "Zāliena atjaunošanai esam devuši zaļo gaismu, un attiecīgos izdevumus segsim. Tagad ir būtiski darbus sākt bez liekas kavēšanās, lai futbolisti ātrāk varētu atgriezties uz laukuma, atsākt tajā treniņus un aizvadīt sacensības," piebilst Edgars Korzāns.
Lai arī jau pagājušajā gadā bija zināms, ka uzreiz pēc koncerta futbola spēles notikt nevarēs, futbola sabiedrība asi reaģējusi uz "Prāta vētras" koncerta norisi. "Koncertus organizējam jau teju 30 gadus, un katru koncerttūri saskaramies ar jauniem izaicinājumiem. Šoreiz Liepājā tā bija Liepājas futbola kopienas reakcija un emocijas, kas aizēnoja "Prāta vētras" skaisto tūres noslēguma koncertu. Pateicamies stadiona "Daugava" komandai un apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmumam "Balcia" par operativitāti un konstruktīvo sadarbību," turpina koncerta organizatori — "Prāta vētras" menedžments.
"Prāta vētras" koncertu klātienē baudīja 23 tūkstoši skatītāju, aptuveni 15–20 tūkstoši no tiem bija pilsētas viesi. Saskaņā ar aprēķiniem, "Prāta vētras" koncerta dienā tiešais ekonomiskais pienesums Liepājai bija aptuveni 3 miljoni eiro, bet kopējā ekonomiskā ietekme uz Liepājas ekonomiku — vairāk nekā 4 miljoni eiro. Koncerts radīja ievērojamu pieprasījumu pēc naktsmītnēm, restorāniem, kafejnīcām un citiem pakalpojumiem Liepājas reģionā.
Jau vēstīts, ka Liepājas Olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot "Prāta vētras" koncertā sabojāto stadiona "Daugava" zālienu, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.
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