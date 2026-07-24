KIA EV2 – "mazulis" ar lielām ambīcijām

KIA EV2 ir viens no svarīgākajiem modeļiem korejiešu autoražotāja elektrifikācijas stratēģijā Eiropā. Tas ir līdz šim mazākais un viens no pieejamākajiem KIA elektroautomobiļiem, kas radīts tieši Eiropas pircēju vajadzībām. Taču kompaktie izmēri nebūt nenozīmē kompromisus — EV2 pārsteidz gan ar salona plašumu, gan tehnoloģiju klāstu, kas līdz šim biežāk sastapts augstāku klašu modeļos.
Lai iepazītu šo pilsētas elektroauto tuvāk, pie tā stūres sēdies Nauris Brikmanis — grupas "Dziļi Violets" solists, pasākumu vadītājs, improvizators, radio dīdžejs un cilvēks, kuru bez mikrofona rokās sastapt izdodas samērā reti.
Kompakts izmēros, pārdomāts ikdienai
Ar 4,06 metru garumu KIA EV2 ir radīts Eiropas pilsētu videi, kur svarīga ir manevrētspēja, viegla novietošana stāvvietā un ekonomiska ekspluatācija. Tomēr, iesēžoties salonā, kļūst skaidrs, ka dizaineri ir maksimāli izmantojuši pieejamo telpu.
EV2 tiek ražots Slovākijā, Žilinas rūpnīcā, kas ļauj nodrošināt ātrākas piegādes Eiropas klientiem un vienlaikus samazināt transportēšanas izmaksas. Automobilis izstrādāts, izmantojot Hyundai Motor Group moderno E-GMP platformu, kas jau pierādījusi sevi vairākos veiksmīgos elektroauto modeļos.
Latvijas tirgū EV2 pieejams ar divām akumulatora versijām — 42,2 kWh un 61 kWh. Abos gadījumos tiek izmantota priekšējo riteņu piedziņa. Bāzes versijas cena sākas no 30 490 eiro.
Divas baterijas, divi raksturi
KIA piedāvā EV2 divās atšķirīgās konfigurācijās, ļaujot pircējiem izvēlēties sev piemērotāko risinājumu.
Bāzes modelis aprīkots ar 42,2 kWh akumulatoru un 123,8 kW elektromotoru, kas attīsta 250 Nm griezes momentu. Paātrinājums līdz 100 km/h aizņem 8,7 sekundes, savukārt nobraukums pēc WLTP cikla sasniedz līdz 308 kilometriem ar vienu uzlādi.
Savukārt versija ar 61 kWh akumulatoru paredzēta autovadītājiem, kuri regulāri dodas garākos braucienos ārpus pilsētas. Šīs versijas nobraukums sasniedz līdz pat 448–450 kilometriem, kas EV2 ierindo starp savas klases līderiem tālsatiksmes ziņā.
Interesanti, ka lielākais akumulators nenozīmē arī lielāku jaudu. Tieši pretēji — mazākās baterijas versija ir nedaudz dinamiskāka, attīstot aptuveni 146 zirgspēkus, kamēr lielākās baterijas modelim paredzēti aptuveni 135 zirgspēki. Rezultātā bāzes versija pilsētas satiksmē šķiet īpaši atsaucīga un veikla.