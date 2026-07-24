Lietavas kavē graudaugu kulšanu, taču ražas potenciāls lielākajā daļā Latvijas ir labs

Latvijā lietavas patlaban būtiski kavē graudaugu kulšanu, atzina aptaujātie lauksaimnieki, vienlaikus atzīmējot, ka lielākajā daļā valsts šogad graudaugu ražas potenciāls izskatās labs.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra aģentūrai LETA pauda, ka pēc Jāņiem, iestājoties siltiem laika apstākļiem, lauksaimnieki sākuši kult ziemas miežus. Dažviet lauksaimnieki mēģinājuši kult arī rapsi, bet pilnvērtīgi kulšana neturpinājās, jo tas vēl nebija pilnībā gatavs.
Skudra sacīja, ka visvairāk ziemas miežu nokults Kurzemē, kur tie tika sēti lielākā daudzumā nekā citur Latvijā. Patlaban gan lietavu dēļ kulšanas process ir apstājies visā Latvijā, un lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola augstāku gaisa temperatūru, kas ļaus labībai apžūt.
Skudra atzīmēja, ka visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur intensīvas lietavas ir izskalojušas ceļus. Savukārt labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, kur mitruma režīms ir stabilāks.
Runājot par ražas apmēriem, Skudra šo gadu vērtēja daudz labāk nekā iepriekšējos, jo šogad mitruma un siltuma režīms daudzviet bija optimāls. Viņš atzina, ka mazliet sliktāka situācija ir Kurzemes pusē, kur maijā nebija pietiekami daudz nokrišņu un sausuma ietekmē augiem vārpas izveidojās īsākas. Līdz ar to tas Kurzemē var samazināt ražas apmēru.
Savukārt Zemgalē graudaugu raža izskatās ļoti labi, salīdzinot ar iepriekšējiem trim gadiem, kamēr Latgalē situācija ir sarežģītāka,
jo tur novērojama nelabvēlīga iepriekšējo gadu ietekme, kad vietējie lauksaimnieki nevarēja atļauties izmantot pietiekami daudz mēslojuma un arī augu aizsardzības līdzekļu, tādējādi daudzi lauki ir aizauguši ar nezālēm. Vidzemē situācija ir salīdzinoši stabila, pauda Skudra.
Biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis Mārtiņš Trons aģentūrai LETA sacīja, ka Latvijā atkarībā no reģiona pakāpeniski sākusies ziemas miežu, ziemas rapša un zirņu kulšana, bet atsevišķās vietās sāk novākt arī ziemas kviešus. Darbi dažādos reģionos norit atšķirīgi — kulšana notiek tur, kur raža jau sasniegusi gatavību un laika apstākļi ļauj tehnikai uzbraukt uz lauka. Intensīvi notiek arī zālāju sēklu kulšana stiebrzāļu laukos.
Trons atzīmēja, ka lielākajā daļā lauku ziemas kvieši un rapsis vēl nav pilnībā nogatavojušies. Lauksaimnieki vērtē katru lauku atsevišķi, jo pat vienas saimniecības robežās graudaugu gatavība un augsnes mitrums var būtiski atšķirties, būtiska loma ir arī šķirnes agrīnumam.