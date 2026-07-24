Kultūras ministrija (KM) un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sagatavojušas jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu par bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādi, kas aizstātu spēkā esošos noteikumus un paredz paaugstināt cenas vairākiem esošajiem pakalpojumiem, ieviest vairākus jaunus maksas pakalpojumus, kā arī svītrot vairākus neaktuālus pakalpojumus.
Cenrādī paredzēts jauns pakalpojums — ieejas maksa 3 eiro apmērā par bibliotēkas ēkas apskati bez gida. Šī maksa netiktu piemērota uzreiz pēc noteikumu spēkā stāšanās, bet gan no 7. septembra, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par izmaiņām. Saglabāta iespēja bez maksas noformēt bibliotēkas lasītāja karti un izmantot bibliotekāros pakalpojumus kā līdz šim.
Paredzēts arī paaugstināt maksu par izsniegtā bibliotēkas krājuma materiāla kavējumu no 0,10 eiro līdz 0,50 eiro par vienību dienā. Individuālās lietošanas ārpus bibliotēkas pakalpojums, kas pazīstams arī kā personālais abonements, patlaban ir vienots un maksā 24 eiro gadā. Turpmāk šis pakalpojums tiktu diferencēts trīs veidos: mājas abonements maksātu 40 eiro gadā, mūzikas krājuma abonements — 50 eiro gadā, bet akadēmiskais abonements — 70 eiro gadā.
Iecerēts paaugstināt arī teksta dokumentu digitalizācijas cenas. Digitalizācijai bez teksta atpazīšanas cena A4 formātā pieaugtu no 0,18 līdz 0,25 eiro, bet lielākiem formātiem — no 0,35 līdz 0,40 eiro. Digitalizācijai ar teksta atpazīšanu cena pieaugtu attiecīgi no 0,35 līdz 0,40 eiro un no 0,55 līdz 0,65 eiro. Cenrādī iekļauts arī jauns pakalpojums — datu kopu sagatavošana no bibliotēkas digitālā krājuma materiāliem, kura cenu noteiktu, pamatojoties uz tāmi.
Iecerēts paaugstināt arī starpbibliotēku abonementa pakalpojumu cenas — pasūtīšanai no Eiropas valstīm no 10 līdz 15 eiro, no citām valstīm no 15 līdz 22 eiro, bet jaunākajiem iespieddarbiem — no 16 līdz 25 eiro.
Bibliotēkas ISBN piešķiršanas pakalpojumam paredzēts jauns pakešu modelis, aizstājot līdzšinējo gada abonentmaksu shēmu — 7,50 eiro par vienu ISBN, 30 eiro par pieciem, 55 eiro par desmit, 100 eiro par 20, 213 eiro par 50 un 325 eiro par 100 ISBN.
Cenrādī iekļautas vairākas jaunas telpas nomai.
Mezonīna stāvā pievienotas "AsiaRes" telpa un Jauniešu telpa, kuru noma abām maksātu 120 eiro stundā, kā arī Dīvānu zona ēdināšanas nodrošināšanai par 80 eiro stundā, bet otrajā stāvā — Džona F. Kenedija lasītava par 120 eiro stundā. Iekļauts arī jauns pakalpojums — bibliotēkas ātrija pirmā stāva daļas līdz 300 kvadrātmetriem noma kafijas pauzēm, ja tiek nomātas arī citas bibliotēkas telpas, par 300 eiro stundā.
Bibliotēkas datu centra pakalpojumu klāstā paredzēts jauns pakalpojums — divu grafiskā procesora kodolu ar 144 gigabaitu operatīvās atmiņas katrā noma mākslīgā intelekta modeļu apmācībai un augstas veiktspējas skaitļošanai par 15 680 eiro mēnesī. Paredzēti arī jauni pakalpojumi mākslīgā intelekta un augstas veiktspējas skaitļošanas modeļu pārvaldības platformas infrastruktūrai par 400 eiro mēnesī, kā arī ar to saistītajiem konfigurēšanas darbiem par 84,70 eiro stundā.
Cenrādī paredzēti arī jauni atbrīvojumi no maksas par bibliotēkas ēkas apskati — bibliotēkas rīkoto pasākumu apmeklētājiem, Latvijas bibliotekāriem, kā arī Starptautiskās muzeju padomes un Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes biedriem.
Bibliotēkas noteiktajās akciju dienās paredzēta 100% atlaide ēkas apskatei un 50% atlaide atsevišķiem ekskursiju pakalpojumiem. Paredzēts arī atbrīvojums no maksas studentu grupām organizētu apmeklējumu laikā, kā arī atvieglojums maksai skolēniem, audzēkņiem un sociāli aizsargātajām personu grupām par atsevišķu ekskursiju un nodarbību pakalpojumu izmantošanu.
Projektā ir iekļauts pārejas regulējums — līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim piešķirtās ISBN gada abonentmaksas un maksa par ISBN piešķiršanu nacionālas nozīmes grāmatizdevēju asociācijas biedriem paliktu spēkā līdz 31. decembrim.
Tāpat paredzēta maksa 30 eiro apmērā par ekskursiju grupai latviešu valodā bibliotēkas darba laikā, kas pašreizējā cenrādī nav noteikta. Varētu pieaugt vairāku esošo telpu, tostarp konferenču zāles, izstāžu zāļu un konferenču centra vestibila, kā arī tulkošanas iekārtu nomas cenas.
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