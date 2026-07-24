Tā vien šķita, ka pēc Satversmes tiesas sprieduma, ka krievu valoda ir pašpietiekama un svešvalodai nevajag īpašu pieeju sabiedriskajos medijos, pēc Saeimas nolēmuma, ka nedz Latvijas Televīzijai, nedz Latvijas Radio nav ne pienākuma, ne obligātas nepieciešamības gatavot pārraides un runāt krievu mēlē, atkrievināšana šais plašsaziņas līdzekļos būs noticis fakts. Idejas par raidījumu veidošanu, lai "cittautieši saprastu un netiktu iegrūsti citā informatīvajā telpā", ir iezārkotas, un krievu valoda ar notecējušu garantijas termiņu apglabāta tā, ka tai vāks pāri. 

Taču ceturtdien Latvijas Radio no jauna ierunājās trūdu balss no smilšainītes. Sen nedzirdēts, pie mikrofona uzstājās kultūrpētnieks, viņš arī Rīgas Stradiņa Universitātes profesors un pasniedzējs Mākslas akadēmijā, Deniss Hanovs. 

 

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