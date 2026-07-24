Valsts policija izbeigusi kriminālprocesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana.
Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā, kas sākts saistībā ar 27. jūnijā sociālo mediju vietnē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā, ir pabeigta izmeklēšana un konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis, informē Valsts policija.
Par notikušiem apstākļiem sākotnēji neviena persona Valsts policijā neesot vērsusies un, tikai pēc sabiedriskās rezonanses gūšanas, policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes, saņemts oficiāls iesniegums kriminālprocesa sākšanai.
Kā informē policija, lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēta un pārbaudīta visa izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu neesot apstiprinājušies. Līdz ar to 21. jūlijā pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu.
Valsts policija atgādina, ka iedzīvotājiem, saskaroties ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu vai jebkādiem citiem iespējamiem likumpārkāpumiem, par tiem nekavējoties ir jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī, vai rakstot oficiālu iesniegumu.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" teica, ka patlaban ir jānoskaidro motīvi, kāpēc sieviete sniegusi "savādāku informāciju", proti, vai viņa sniegusi apzināti nepatiesas ziņas vai pārpratusi situāciju. Vienlaikus sievietei ir tiesības policijas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu pārsūdzēt. Attiecīgi ir iespējams, ka izmeklēšana var turpināties.
Policijas priekšnieks arī teica, ka šāda veida iespējamie noziegumi tiek izskatīti prioritāri, jo šādos gadījumos kādu pielaidību vai paviršību nedrīkst pieļaut.
Vaicāts, vai sieviete atradusies viņas norādītajā notikuma vietā, Ruks sacīja: "Ir fiksēts, ka šī vieta sakrīt ar minēto." Taču no pratināšanām un citām izmeklēšanas darbībām esot secināts, ka aprakstītais notikums, visticamāk, nav noticis. Valsts policija centīsies noskaidrot, vai sieviete sniegusi apzināti nepatiesas ziņas vai pārpratusi situāciju. "Cilvēki dažkārt uztver savādi lietas vai neapzinās, ko uztver, un tad atspoguļo sabiedrībai sociālajos medijos to, kā to ir uztvēruši. [..] Mēs visi esam cilvēki, un cilvēki drīkst svinēt un paust savas domas, bet mums tomēr būtu jāatturas sniegt apzināti nepatiesas ziņas," sacīja policijas priekšnieks.
Tikmēr juriste Ginta Vilcāne tviterī norādījusi, ka lēmums tiks pārsūdzēts un no publiski izklāstītā viņa neatkāpjoties. Mediji ziņojuši, ka Vilcāne tviterī iepriekš apgalvoja, ka Rīgas centrā skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. "Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt," toreiz sociālajā tīklā bija rakstīja sieviete.
Sieviete medijiem stāstīja, ka uzbrukums esot noticis 27. jūnijā starp plkst. 23.00 un 00 Rīgas centrā iepretim Latvijas Universitātei. "Tas viens mani saķēra aiz rokas, bet es pateicu, ka neesmu ieinteresēta iepazīties, un turpināju iet. Tomēr viņš mani parāva aiz rokas un diemžēl sāka grābstīties – līda pie krūtīm, līda arī zemāk. Es, protams, sāku atvairīt viņa rokas un sāku sist. Otrs tikmēr tajā brīdī neko nerunāja un neteica, stāvēja blakus, bet viņš jau vilka ārā savu dzimumlocekli. Tad es sapratu, ka esmu bezspēcīga un ar diviem galā netikšu," tā iepriekš medijam "360 Ziņas" stāstīja G. Vilcāne.
Tagad G. Vilcāne intervijā portālam "jauns.lv" teikusi, ka par Valsts policijas ziņojumu ir šokēta: "Man šobrīd ir jāizlasa lēmums un jāsaprot, kā es varu savākt lietas materiālus, lai varētu šo sūdzību uzrakstīt. Ir vairāk nekā skaidrs, ka lēmums tiks pārsūdzēts, jo es no saviem vārdiem neatkāpjos!" uzsver sieviete. Viņa arī piebilst: "Man ir ļoti daudz jautājumu tiesībsargājošajām iestādēm par to, ka nevienā kamerā nekas nav konstatēts!" Jautāta, kādēļ neziņoja policijai par notikušo uzreiz pēc uzbrukuma, sieviete teikusi, ka viņai bijis "šausmīgs šoks". "Ja jau policija pēc trīs nedēļām neko nav spējuši atklāt, nedomāju, ka tur kaut kas pamainītos, ja būtu zvanījusi naktī." Pēc tam nākamajā dienā viņu sazvanījuši Valsts policijas pārstāvji un piedāvājuši svētdienas vakarā atbraukt, tad arī uzrakstīts iesniegums. Par pieredzēto publicējusi savu ierakstu vietnē "X", jo izjutusi "milzīgu sašutumu". "Dzīvojot vairāk nekā 20 gadus Rīgā, man neviens nav "piesējies" vai uzmācies."
Vairāki cilvēki sociālajos tīklos pēc Valsts policijas ziņojuma ceturtdien pauž sašutumu, ka G. Vilcāne par kaut ko tādu ir melojusi. "Ja viņi tiešām spējīgi tik tālu aizdomāties, ka to varētu izdomāt, tad lai viņi turpina tā domāt. Es šādiem komentāriem negribu tērēt laiku. Es varu atbildēt par saviem vārdiem," portālam "jauns.lv" teikusi G. Vilcāne.
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