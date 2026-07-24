Eksperts: Drapatijs ir jaunās paaudzes komandieris pretstatā Sirskim

Šonedēļ Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amatā ieceltais Mihailo Drapatijs tiek uzskatīts par jaunās paaudzes komandieri pretstatā bijušajam armijas virspavēlniekam Oleksandram Sirskim, kurš kritizēts par armijas vadīšanu pēc padomju parauga, vērtēja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors Māris Cepurītis.
Pēc viņa paustā, kopš aizsardzības ministra Mihailo Fedorova stāšanās amatā starp ministru un Sirski pakāpeniski bija veidojies konflikts par to, kā vest cīņu pret Krieviju, kādas ir prioritātes un kur novirzīt resursus, ko arvien vairāk apstiprina arī Ukrainas pārstāvji un mediji.
Eksperta ieskatā sākotnēji Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija izvēlējies nostāties vairāk bruņoto spēku pusē, saglabājot komandvadību, kas tieši atbild par cīņu pret Krieviju, proti, atstājot amatā Sirski un nomainot Fedorovu.
Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors atzīmēja, ka Fedorova labā nostrādājis sabiedrības skatījums, ka viņš tiek uzskatīts par inovatoru un vienu no autoriem, kas ieviesis plašākus Ukrainas tālos triecienus pret Krieviju. Arī pašreizējā Krievijas degvielas krīze lielā mērā tiekot uzskatīta par vienu no Fedorova panākumiem, proti, viņš spējis aiznest karu līdz Krievijas sabiedrībai, īpaši lielajās pilsētās, piemēram, Maskavā un Sanktpēterburgā.
Tomēr sabiedrības protestu ietekmē Zelenskis nomainīja arī bruņoto spēku virspavēlnieku Sirski, viņa vietā ieceļot Drapatiju.
Cepurītis uzsvēra, ka par Drapatiju patlaban nav zināms tik daudz, cik līdz šim bijis zināms par Sirski, taču pieejamā informācija liecinot, ka viņš ir spējīgs komandieris, kas nebaidās iedrošināt padotos un nebaidās no tā, ka viņam tiek piegādātas ziņas, kas varbūt nav patīkamas vai ir pretējas viņa viedoklim. Pēc eksperta domām, Drapatija darbībā ir novērojama atvērtība inovācijām.
Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors uzsvēra, ka Drapatiju uzskata par jaunās paaudzes komandieri pretstatā Sirskim, kuru kādreiz kritizējuši par Ukrainas armijas vadīšanu pēc padomju armijas parauga.
Cepurīša ieskatā teorētiski Drapatijam ir visas iespējas veikt izmaiņas, jo arī viņš tiek uzskatīts par relatīvu inovatoru un iepriekš paudis atbalstu Fedorova ieviestajām reformām. Viņaprāt,
par Ukrainas bruņoto spēku vadību nav pamata raizēm, jo tā nonākusi samērā drošās rokās,
un, ja arī Aizsardzības ministrijas vadībā tiktu iecelts cilvēks ar līdzīgu skatījumu uz nākotni un spēju novērtēt reformu nepieciešamību, varētu izveidoties laba komanda Ukrainas bruņoto spēku tālākai pilnveidošanai.