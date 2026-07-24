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#aizsardzība #armija #ģeopolitika #karš #krievija #ministri #prezidents

Eksperts: Drapatijs ir jaunās paaudzes komandieris pretstatā Sirskim

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 24. jūlijs, 07:30
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2026. gada 24. jūlijs, 07:30
Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amatā ieceltais Mihailo Drapatijs.
Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amatā ieceltais Mihailo Drapatijs.
Foto: Reuters/Scanpix

Šonedēļ Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amatā ieceltais Mihailo Drapatijs tiek uzskatīts par jaunās paaudzes komandieri pretstatā bijušajam armijas virspavēlniekam Oleksandram Sirskim, kurš kritizēts par armijas vadīšanu pēc padomju parauga, vērtēja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors Māris Cepurītis.

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Pēc viņa paustā, kopš aizsardzības ministra Mihailo Fedorova stāšanās amatā starp ministru un Sirski pakāpeniski bija veidojies konflikts par to, kā vest cīņu pret Krieviju, kādas ir prioritātes un kur novirzīt resursus, ko arvien vairāk apstiprina arī Ukrainas pārstāvji un mediji.

Eksperta ieskatā sākotnēji Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija izvēlējies nostāties vairāk bruņoto spēku pusē, saglabājot komandvadību, kas tieši atbild par cīņu pret Krieviju, proti, atstājot amatā Sirski un nomainot Fedorovu.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors atzīmēja, ka Fedorova labā nostrādājis sabiedrības skatījums, ka viņš tiek uzskatīts par inovatoru un vienu no autoriem, kas ieviesis plašākus Ukrainas tālos triecienus pret Krieviju. Arī pašreizējā Krievijas degvielas krīze lielā mērā tiekot uzskatīta par vienu no Fedorova panākumiem, proti, viņš spējis aiznest karu līdz Krievijas sabiedrībai, īpaši lielajās pilsētās, piemēram, Maskavā un Sanktpēterburgā.

Tomēr sabiedrības protestu ietekmē Zelenskis nomainīja arī bruņoto spēku virspavēlnieku Sirski, viņa vietā ieceļot Drapatiju.

Cepurītis uzsvēra, ka par Drapatiju patlaban nav zināms tik daudz, cik līdz šim bijis zināms par Sirski, taču pieejamā informācija liecinot, ka viņš ir spējīgs komandieris, kas nebaidās iedrošināt padotos un nebaidās no tā, ka viņam tiek piegādātas ziņas, kas varbūt nav patīkamas vai ir pretējas viņa viedoklim. Pēc eksperta domām, Drapatija darbībā ir novērojama atvērtība inovācijām.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors uzsvēra, ka Drapatiju uzskata par jaunās paaudzes komandieri pretstatā Sirskim, kuru kādreiz kritizējuši par Ukrainas armijas vadīšanu pēc padomju armijas parauga.

Cepurīša ieskatā teorētiski Drapatijam ir visas iespējas veikt izmaiņas, jo arī viņš tiek uzskatīts par relatīvu inovatoru un iepriekš paudis atbalstu Fedorova ieviestajām reformām. Viņaprāt,

par Ukrainas bruņoto spēku vadību nav pamata raizēm, jo tā nonākusi samērā drošās rokās,

un, ja arī Aizsardzības ministrijas vadībā tiktu iecelts cilvēks ar līdzīgu skatījumu uz nākotni un spēju novērtēt reformu nepieciešamību, varētu izveidoties laba komanda Ukrainas bruņoto spēku tālākai pilnveidošanai.

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Ieteiktie raksti

Eksperts uzsvēra, ka no šīs epizodes viens no lielākajiem zaudētājiem varētu būt Zelenskis, jo viņš sākotnēji bija gan atlaidis Fedorovu, gan paziņojis, ka izmaiņu bruņoto spēku vadībā nebūs, taču sabiedrības protestu — tā sauktā "kartona maidana" — rezultātā mainīja savu nostāju. Cepurītis domā, ka Fedorovu Ukrainas prezidents amatā, visticamāk, neatjaunos, jo tā būtu uzskatāma par pārāk lielu piekāpšanos.

Pēc Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktora paustā, Zelenskis patlaban, iespējams, zaudējis daļu no savas autoritātes, taču vienlaikus, iespējams, arī kaut ko ieguvis, parādot spēju pielāgoties sabiedrības vēlmēm. Viņaprāt, būs jāvēro, vai tas sabiedrībā neradīs lielāku apetīti uz citu kandidātu izvirzīšanu vai citu amatpersonu maiņām.

Ukrainas prezidents otrdien atcēla no amata armijas virspavēlnieku Sirski un viņa vietā iecēla Drapatiju.

60 gadus vecais Sirskis bija armijas virspavēlnieks kopš 2024. gada un viens no pieredzējušākajiem Ukrainas bruņoto spēku komandieriem. Viņš bija vadījis Kijivas aizsardzību Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā 2022. gadā.

Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušonedēļ atceltā aizsardzības ministra Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata.

Fedorovs vainoja Sirski viņa ideju bloķēšanā un Zelenska mudināšanā viņu atcelt no amata, bet Sirskis noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu.

Ukrainas bruņotie spēki pēdējos mēnešos ir palēninājuši Krievijas spēku virzīšanos uz priekšu, savukārt Ukraina tāla darbības rādīusa uzbrukumos ir devusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.

43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā.

Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatija iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod "jaunu cerību" cīņā pret Krieviju.

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2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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#aizsardzība #armija #ģeopolitika #karš #krievija #ministri #prezidents
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