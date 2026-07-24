ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņojis, ka civilā kodolvienošanās ar Saūda Arābiju ir pilnībā atkarīga no tā, vai Saūda Arābija pievienosies Ābrahama līgumiem, kas normalizēja attiecības starp Izraēlu un vairākām arābu valstīm.
Ar Ābrahama līgumiem, kas tika parakstīti 2020. gadā Vašingtonā Trampa pirmās prezidentūras laikā, tika iezīmēta attiecību normalizācija starp Izraēlu, Bahreinu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Vēlāk līdzīgas vienošanās noslēdza arī Sudāna, Maroka un Kazahstāna, un ASV jau sen vēlas, lai arī Saūda Arābija paraksta šādu līgumu. ASV trešdien paziņoja, ka ir noslēgušas vienošanos ar Saūda Arābiju, kas nodrošinās šai valstij civilu kodolprogrammu. Vašingtona uzsvēra, ka šī vienošanās ietver garantijas pret kodolieroču izplatīšanu. Tramps savā platformā "Truth Social" paziņoja, ka vienošanās par civilās kodolprogrammas izveidi Saūda Arābijā "tiks apstiprināta, taču tā ir pilnībā atkarīga no tā, vai Saūda Arābija pievienosies ļoti cienītajiem un veiksmīgajiem Ābrahama līgumiem". Saūda Arābija 2023. gadā veda provizoriskas sarunas par attiecību normalizēšanu ar Izraēlu, taču no tām izstājās, sākoties Izraēlas un palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" karam Gazas joslā. Saūda Arābija ir paziņojusi, ka neatzīs Izraēlu, kamēr netiks izveidota neatkarīga Palestīnas valsts.
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