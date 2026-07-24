Saeima ceturtdien pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu.
Likums stāsies spēkā 22. augustā – šajā dienā Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Kā ziņo LETA, viena no likumprojekta iniciatorēm, bijusī Carnikavas novada domes priekšsēdētāja, patlaban Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa iepriekš Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē skaidroja, ka doma Carnikavai iegūt pilsētas statusu bijusi jau vairāk nekā desmit gadus. Cilvēki stratēģiskajos dokumentos esot izteikuši šādu vēlmi, par šo tēmu vairākas reizes notikusi publiskā apspriešana. D. Mieriņa teica, ka Carnikava patlaban ir lielākais ciems Latvijā un atbilst likumā noteiktajam kritērijam pilsētas statusa iegūšanai, jo tajā dzīvo vairāk nekā 5000 pastāvīgo iedzīvotāju. Carnikavā ir attīstīta publiskā infrastruktūra, pieejami pašvaldības, izglītības, sporta, kultūras, veselības un citi pakalpojumi, kā arī notiek aktīva saimnieciskā un sabiedriskā dzīve.
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