Lai gan līdz apkures sezonai vēl ir vairāki mēneši, pašvaldības jau sākušas gatavoties ziemai, slēdzot kurināmā piegādes līgumus un aprēķinot jaunos siltumenerģijas tarifus, vēsta 360TV Ziņas. Vairākviet Latvijā tie, visticamāk, pieaugs, jo sadārdzinās šķelda, malka un citi kurināmie. Vienlaikus eksperti uzsver – tarifa lielums ne vienmēr nozīmē arī lielākus apkures rēķinus.
Par vienu no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī joprojām var lepoties Aizkraukle, kur tas šobrīd ir aptuveni 70 eiro par megavatstundu. SIA "Aizkraukles siltums" valdes loceklis Edgars Bricis skaidro, ka zemās izmaksas izdevies nodrošināt, savlaicīgi noslēdzot ilgtermiņa dabasgāzes līgumu un iepriekš ieguldot katlumāju un siltumtrašu modernizācijā.
"Mēs vinnējām, jo jutām, ka politiskā spriedze pasaulē pieaug. Pirms Irānas konflikta mums izdevās noslēgt ilgtermiņa dabas gāzes piegādes līgumu, kas jau šovasar deva ļoti nopietnu tarifa samazinājumu," norāda Bricis.
Tomēr arī Aizkrauklē tarifs, visticamāk, nedaudz pieaugs, jo sadārdzinās šķelda. Par līdzīgu tendenci brīdina arī citas pašvaldības. Smiltenes novadā norāda, ka kurināmā iepirkumos cenas šogad ir augstākas nekā pērn, tādēļ tas neizbēgami ietekmēs arī apkures izmaksas.
Savukārt Saulkrastos siltumenerģijas tarifs jau šobrīd ir viens no augstākajiem Latvijā – gandrīz 110 eiro par megavatstundu, un rudenī tas varētu kļūt vēl lielāks. Vietējie iedzīvotāji bieži nesaprot, kāpēc viņiem jāmaksā ievērojami vairāk nekā citās pašvaldībās, taču SIA "Saulkrastu komunālserviss" skaidro, ka tarifu nosaka virkne faktoru.
"Tarifa aprēķins ir diezgan sarežģīta lieta. Atkarīgs no kompaktuma, katlu māju skaita, siltinājuma pakāpes un izvietojuma. Plus arī pakalpojuma sniedzēja izmaksas, un lielākā sadaļa ir kurināmā cenas," skaidro siltumapgādes nodaļas vadītājs Ģirts Gūtmanis.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzsver, ka apkures rēķinu ietekmē ne tikai tarifs, bet arī ēkas energoefektivitāte, siltumenerģijas patēriņš, laikapstākļi un iedzīvotāju paradumi. Tādēļ pašvaldība ar augstāku tarifu ne vienmēr būs tā, kurā iedzīvotāji maksās visvairāk.
Arī aptaujātie iedzīvotāji neslēpj bažas par gaidāmo apkures sezonu. Īpaši satrauktas ir ģimenes, kurām jau iepriekš bijis grūti segt apkures izmaksas.
Speciālisti iesaka līdz apkures sezonas sākumam pakāpeniski veidot uzkrājumu, veicot nelielus maksājumus jau vasaras mēnešos. Tas var palīdzēt mazināt finansiālo slogu ziemā.
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