Naktī uz piektdienu Ukraina Krievijā veikusi masīvu dronu triecienu Sanktpēterburgai un Tverai, un tā rezultātā izraisījies plašs ugunsgrēks tīmekļa lielveikala "Wildberries" noliktavā pie Sanktpēterburgas un citos objektos, vēsta Krievijas un Ukrainas mediji.
Ukraina naktī veikusi vērienīgu dronu triecienu arī Krievijas okupētajā Krimā, un pēc šī trieciena ugunsgrēks izraisījies "Wildberries" noliktavā Simferopolē.
Pēc trieciena Sanktpēterburgas virzienā aizdegusies noliktava "Wildberries Sanktpēterburga", kas atrodas Novosaratovkas ciematā Vsevoložskas rajonā tieši līdzās Sanktpēterburgai, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra", atsaucoties uz pašu veikto atklāto avotu analīzi un aculiecinieku video liecībām.
Vēlāk medijs, atsaucoties uz saviem abonentiem, ziņoja, ka pēc uzbrukuma Sanktpēterburgā bija redzami divi ugunsgrēki dažādās pilsētas daļās.
Medijs publicē fotogrāfijas, kurās redzami melni dūmu mutuļi, kas ceļas virs pilsētas.
Savukārt Ukrainas "Telegram" kanāls "Exilenova+" publicēja video, kurā redzams uzbrukuma brīdis Ļeņingradas apgabalā.
"Uzņēmuma loģistikas kompleksu darbība Šušaros un Utkina Zavodjā (abi atrodas Sanktpēterburgā) ir uz laiku apturēta. Par darbības atsākšanu tiks paziņots vēlāk," agri no rīta paziņoja "Wildberries" preses dienests.
Naktī notikuši triecieni "Wildberries" loģistikas centriem Tverā un Simferopolē, ziņo "Astra".
Abās pilsētās aizdegušās "Wildberries" noliktavas, norāda izdevums.
Pēdējo nedēļu laikā Ukrainas bruņotie spēki ir uzbrukuši vairākām "Wildberries" noliktavām dažādās Krievijas pilsētās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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