ASV Kongresa Pārstāvju palāta trešdien ar nelielu balsu vairākumu pieņēma likumprojektu, kas paredz rekordlielu Pentagona finansējumu 2027. gadam 1,15 triljonu ASV dolāru apmērā.
Lai gan šādi likumprojekti tradicionāli gūst abu partiju ievērojamu atbalstu, 2027. gada Nacionālās aizsardzības apstiprinājuma likuma (NDAA) projekts tika pieņemts ar 216 balsīm par un 212 pret, kas liecina par augošu polarizāciju prezidenta Donalda Trampa varas laikā. Likumprojekts, kas vēl jāpieņem Senātā, paredz par aptuveni 250 miljardiem dolāru lielāku finansējumu nekā 2026. gada NDAA, tai skaitā algu palielinājumu karavīriem par 5–7%. "Šis likumdošanas akts nodrošina mūsu drosmīgajiem karavīriem ilgi nokavētu algas pielikumu, stiprina mūsu kodolatturēšanas spējas un pretraķešu aizsardzību, ieskaitot "Zelta kupola" būvniecību," sacīja Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons. Tramps ir tiecies attīstīt pretraķešu aizsardzības sistēmu "Zelta kupols" ASV kontinentālās daļas aizsardzībai, kas izstrādāta pēc Izraēlas "Dzelzs kupola" parauga.
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