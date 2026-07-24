360TV diskusiju raidījumā “Burku studijā!” tiek apspriests jautājums par mātes un meitas attiecībām – vai mamma var būt arī draudzene, un kur jānovelk robeža starp tuvību un privāto telpu? TV personība un grima māksliniece Dita Grauda kopā ar savu mammu atklāj, kā veidojušās viņu attiecības un kāpēc ne vienmēr tuvākajiem cilvēkiem ir jāzina viss.
TV personība Dita Grauda kopā ar savu mammu atklātā sarunā aizdomājas par to, ko īsti nozīmē vārds “draudzene” un vai tas vispār raksturo mātes un meitas attiecības. Dita atzīst – lai arī viņai ar mammu ir ļoti tuvas attiecības, viņas tomēr nav gluži draudzenes klasiskajā izpratnē.
“Man liekas, ka tas sabojā iespaidu par to cilvēku, un tās robežas noteikti ir svarīgi turēt,” atklāj Dita. Viņa piebilst, ka reizēm pārāk liela iesaiste otra cilvēka dzīvē var mainīt to, kā mēs viņu uztveram.
Kopīgi ar mammu viņas atzīst, ka nekad nav vēlējušās stāstīt viena otrai pilnīgi visu. “Man nekad nav paticis, ka mamma kaut kādā veidā lien un tur kaut ko prasa. Es pati esmu gudra, pati visu zinu,” par savām attiecībām ar mammu atklāj arī Ditas māte Daiga Grauda, piebilstot, ka vienmēr centusies pati pieņemt savus lēmumus.
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