Piedeguša ēdiena radītā sadūmojuma dēļ vakar no sabiedriskās ēkas Mārupes novada Babītes pagastā evakuējās 55 cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukums uz trīsstāvu sabiedrisko ēku Babītes pagastā tika saņemts ap plkst. 18. Tur pirmā stāva virtuvē bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 55 cilvēki, bet degšana tika likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās.
Kopumā vakar VUGD saņēma četrus izsaukumus uz vietām, kur bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Pārējie trīs izsaukumi tika saņemti Rīgā.
Ugunsdzēsēji katru dienu saņem izsaukumus, kuros iedzīvotāji ziņo par sadūmojumu kāpņutelpā vai dūmiem dzīvojamās ēkas logā. Visbiežāk, pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji konstatē, ka mājokļa virtuvē uz plīts ir piededzis ēdiens, bet mājās neviena nav vai arī mājinieki ir iemiguši.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 43 izsaukumus — deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 18 izsaukumi bijuši maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega kravas automašīnas piekabe, neapsaimniekota ēka, sausā zāle, atkritumi un transformators.
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