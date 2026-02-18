Dzelzceļa kravu pārvadājumu apmērs šogad janvārī Latvijā samazinājies par 16,1%, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, un bija 684 000 tonnu, liecina Satiksmes ministrijas apkopotie dati.
Tostarp starptautisko pārvadājumu apmērs janvārī veidoja 554 000 tonnu, kas ir kritums par 17,8%, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, bet iekšzemes pārvadājumu apmērs samazinājies par 7,8% - līdz 130 000 tonnu.
Ministrijas apkopotā informācija liecina, ka tranzīta kravu apmērs 2026. gada janvārī veidoja 466 000 tonnu, kas ir par 12,9% mazāk nekā 2025. gada janvārī.
Tostarp dzelzceļa tranzīta kravu apmērs caur ostām šogad janvārī veidoja 402 000 tonnu, kas ir par 10,9% mazāk nekā 2025. gada janvārī, bet sauszemes tranzīts caur Latvijas teritoriju veidoja 64 000 tonnu, kas ir par 23,8% mazāk.
Dati arī liecina, ka eksporta pārvadājumi šogad janvārī veidoja 57 000 tonnu, kas ir par 47,2% mazāk nekā 2025. gada janvārī, bet importa pārvadājumi veidoja 433 000 tonnu, kas ir samazinājums par 10,2%.
Jau vēstīts, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu apmērs 2025. gadā Latvijā samazinājies par 17,6%, salīdzinot ar 2024. gadu, un bija 9,454 miljoni tonnu.
