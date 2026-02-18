No lokāla degvielas mazumtirgotāja AS "Virši-A" dažu gadu laikā ir pārtapuši par biržā kotētu energoresursu tirgotāju, kas mājsaimniecībām pārdod elektrību, attīsta uzlādes tīklu un jau šopavasar kļūs arī par enerģijas ražotāju. "Mūsu ambīcija ir kļūt par nozares līderi," sarunā ar "Latvijas Biznesu" uzsver uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Vība.
Jau piekto gadu “Viršu” akcijas tiek kotētas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”. Kas uzņēmuma stāstā, jūsuprāt, pievilina investorus?
Jānis Vība: Kapitāla tirgū jebkura akcija ir investīcija un mēs investoriem rādām reālus attīstības augļus. Pēdējo piecu gadu laikā grupas ietvaros izaugsmē esam investējuši vairāk nekā 60 miljonus eiro. Tas atspoguļojas arī mūsu finanšu rādītājos – EBITDA (ieņēmumi pirms amortizācijas un procentu maksājumiem) būtiski aug gadu no gada. Mūsu stratēģiskie mērķi ir ambiciozi, kas savukārt nozīmē, ka, tos īstenojot, regulāri maksātajām dividendēm ir potenciāls pieaugt. Šobrīd mūsu dividenžu politika paredz maksāt akcionāriem līdz 20% no grupas peļņas, pārējo reinvestējot attīstībā. Otrs būtisks punkts ir mūsu unikālā akcionāru lojalitātes programma, proti, akcionāri, kam pieder noteikts skaits uzņēmuma akciju, saņem papildu atlaides “Viršu” staciju tīklā, kas viņus vēl ciešāk saista ar uzņēmumu.
Atgādināšu, ka joprojām nav pārspēts mūsu nacionālā kapitāla tirgus rekords, kad pirmreizējā uzņēmuma akciju laidienā fondu biržā jeb IPO laikā piesaistījām nepilnus 10 000 investoru. Lai gan sākotnēji aptuveni puse privāto investoru bija no Igaunijas, pēdējos gados redzam, ka vietējo investoru īpatsvars portfelī palielinās.
Jūsu vadītā uzņēmuma ambīcija bija kļūt par vienu no retajiem uzņēmumiem Eiropā, kas vienuviet spēj piedāvāt gan degvielas, gan veikala, gan elektrības, gan dabasgāzes produktu klāstu. Kā ir veicies ceļā uz to?
Biznesa modeļa diversifikācija ir viens no mūsu galvenajiem stratēģiskajiem pīlāriem. Šobrīd varu apliecināt, ka mēs to esam sasnieguši – mums ir ne tikai degviela un veikala preces, bet arī elektrības produkts, ko pārdodam gan biznesa segmentam, gan mājsaimniecībām. Mājsaimniecību segmentā esam kļuvuši par ceturto lielāko elektrības tirgotāju Latvijā, un tas sasniegts tikai divu gadu laikā. Redzam jaudīgu sinerģiju starp šiem produktiem – klients var izvēlēties komplektus, kur elektrības iegāde dod papildu atlaides degvielai vai pirkumiem veikalā. Eiropas mērogā ir maz uzņēmumu, kas spēj to visu piedāvāt vienuviet, un Latvijā mēs šajā ziņā esam celmlauži. Runājot par dabasgāzi, mēs to jau piedāvājam biznesa segmentā, bet attiecībā uz privātpersonām pagaidām vēl vērtējam nākotnes stratēģiju.