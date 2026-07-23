"Latvijas Avīze" dodas pie Ivara Selecka dokumentālās filmas "Zemnieki" varoņiem. 3. daļa.

Kā iepazītajiem ekrāna varoņiem klājas šodien? Ar šādu domu tagad uzmeklējām dokumentālajā filmā "Zemnieki" (uzņemta 2018. gadā no agra pavasara līdz vēlam rudenim, uz ekrāniem nonāca 2022. gadā) iepazītos cilvēkus. Pirmajā publikācijā "Atliktā Itālija. Labi tepat "Birzuļos"" ("Latvijas Avīzes" šā gada 10. jūnija numurā) stāstījām par Rankas puses "Birzuļu" saimniekiem Lindu un Kalvi Aldersoniem. 

Pēc tam devāmies uz Latgali pie "Latgales šmakovkas" muzeja un darītavas dibinātāja un vadītāja Jāņa Krivteža Malnavā (publikācija "Bezalkoholiskā šmakovka pierobežā" "Latvijas Avīzes" 2. jūlija numurā). Tagad dodamies uz 5000 hektāru plašo "Riekstiņu Amatnieku" saimniecību Baltinavā.

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Iespējams, jau drīz daļu darbu šajā 5000 hektāru plašajā saimniecībā paveiks šādas lidojošās sējmašīnas – smidzinātāji.
Darītāju jauda un politisko odu dīkšana
"Latvijas Avīze" dodas pie Ivara Selecka dokumentālās filmas "Zemnieki" varoņiem. 3. daļa.
Iespējams, jau drīz daļu darbu šajā 5000 hektāru plašajā saimniecībā paveiks šādas lidojošās sējmašīnas – smidzinātāji.
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Iespējams, jau drīz daļu darbu šajā 5000 hektāru plašajā saimniecībā paveiks šādas lidojošās sējmašīnas – smidzinātāji.
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Foto: Andris Vanadziņš / Latvijas Mediji

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