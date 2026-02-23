ASV Tieslietu departamenta publiskotie Džefrija Epstīna faili atklāj, ka viņa dzīves pēdējos gados regulārus kontaktus ar notiesāto dzimumnoziedznieku uzturējis ASV dzīvojošais latviešu kriptogrāfs Madars Virza, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".
Virza pirms aptuveni 15 gadiem devās uz ASV studēt Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (MIT), kur pievērsās kriptogrāfijai — informācijas šifrēšanas un aizsardzības zinātnei. Pēc studijām viņš kļuva par pētnieku "MIT Media Lab", ko tolaik vadīja Džoiči Ito. Tieši caur šo akadēmisko vidi sākās Virzas un Epstīna pazīšanās.
Epstīns ar MIT saistījās kā ziedotājs, lai gan jau tobrīd bija publiski zināms par viņa notiesāšanu par nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā. 2015. gadā kāds MIT students Epstīnu virtuāli iepazīstināja ar Virzu, raksturojot latvieti kā vienu no talantīgākajiem kriptogrāfiem, kurš strādā pie anonimitāti nodrošinošas kriptovalūtas projekta "Zerocash". Klātienes tikšanās, visticamāk, notika 2017. gadā MIT telpās.
Publiskotā e-pastu sarakste rāda, ka
no 2017. līdz 2019. gadam Virza un Epstīns regulāri sazinājās.
Epstīns palīdzējis ar nodokļu konsultantiem un piedalījies tikšanās reizēs Kembridžā, kur Virza bija klāt kopā ar citiem akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Vienā no tikšanās reizēm piedalījās arī bijušais Donalda Trampa kampaņas vadītājs un Baltā nama stratēģis Stīvs Benons.
Sarakstē redzams, ka Epstīns savstarpēji iepazīstināja Virzu un Benonu, dēvējot latvieti par "monētu čali", atsaucoties uz viņa darbību kriptovalūtu jomā. Epstīns un Benons apsprieda kriptovalūtu lomu un populistisku politisko kustību iespējas Eiropā. Nav skaidrs, cik lielā mērā Virza bija iesaistīts šajos politiskajos plānos, taču viņš izrādīja interesi par Benona aktivitātēm, tostarp saistībā ar Romas Katoļu baznīcu.
Epstīna faili liecina, ka Virza apmeklējis finansistu viņa Ņujorkas rezidencē, sūtījis dāvanas un sarakstē paudis atzinīgus vārdus. 2019. gada pavasarī pēc tikšanās ar Epstīnu viņš rakstīja, ka finansists esot "pozitīva enerģijas plūsma". Dažus mēnešus vēlāk Epstīnu aizturēja, bet drīz pēc tam viņš cietumā izdarīja pašnāvību.
Virzas bijušais akadēmiskais vadītājs Latvijā Andris Ambainis atzina, ka par studenta pazīšanos ar Epstīnu iepriekš nav zinājis.
Uz "De facto" lūgumiem komentēt attiecības ar Epstīnu Virza neatbildēja.
