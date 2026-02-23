Pagājušās nedēļas nogalē Rīgas jūras līcī uz dreifējoša ledus gabala iepūstie nūjotāji tika atrasti ar lietotnes "112" starpniecību, kas bija instalēta viņu mobilajos telefonos, atzina iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Notikums naktī uz svētdienu, kad, iesaistoties ledlauzim "Varma", izdevās izglābt divus nūjotājus, kuri bija iepūsti jūrā uz ledus gabala, vēlreiz apliecina, ka uzturēšanās uz ūdenstilpju ledus ir bīstama un neprognozējama.
Ministrs pateicās dienestiem par operatīvu rīcību, kas piecu stundu ilgā operācijā ļāva abus cilvēkus droši nogādāt krastā un nodot mediķu aprūpē. Viņš uzsvēra, ka nelaimē nonākušo atrašanās vietu nakts tumsā un sarežģītos laikapstākļos precīzi izdevās noteikt, pateicoties lietotnei "112", kas bija viņu telefonos.
Kozlovskis norādīja, ka šis ārkārtas gadījums vēlreiz apliecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) lietotnes "112" lietderību. Tā ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pieejama bez maksas un palīdz dienestiem glābt cilvēku dzīvības. Pēc ministra teiktā, līdzīgas situācijas bijušas arī vasarā un rudenī, kad, izmantojot lietotni "112", operatīvi izdevās atrast un izglābt mežā apmaldījušos cilvēkus.
VUGD informēja, ka šogad, reaģējot uz izsaukumiem saistībā ar negadījumiem uz ledus, no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie, bet vienu cilvēku ugunsdzēsējiem izdevies izglābt. Pagājušajā ziemā no ūdenstilpēm izcelti 15 bojāgājušie, savukārt septiņi cilvēki tika izglābti. Ministrs piebilda, ka lielākā daļa bojāgājušo bijusi ziemas izskaņā, kad ledus strauji kusa.
Jau ziņots, ka sestdienas, 21. februāra vakarā no Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) saņemta informācija, ka pie Plieņciema, izveidojoties plaisai ledū, jūrā ir iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas divi cilvēki, kuri bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu