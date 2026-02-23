Sestdien, 21. februārī, desmit kategorijās apbalvoti Latvijas Sabiedriska medija (LSM) gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras 2025" laureāti, informē LSM.
Kategorijā "Mūzika" skatītāji un klausītāji visaugstāk novērtējuši koncertu "Es zinu, kā roze plaukst" veltījumu Emīla Dārziņa 150. gadskārtai 21. februārī Rīgas Latviešu biedrības namā. Pateicības runā bijušais kora direktors Māris Ošlejs sacīja: "Vislielākā pateicība klausītājiem un skatītītājiem, kuri dāvā filigrāno prieku, kā arī paldies tiem, kuri veido šo vakaru. Personīgi lielākā pateicība Mārim Sirmajam un maniem dziedātājiem, kuri ir ar mani un maniem kolēģiem no sākuma līdz galam."
Kategorijā "Kino" vislielāko atzinību izpelnījusies spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Saņemot balvu filmas režisors Dzintars Dreibergs teic: "Jāatzīst, ka es jūtos slikti, jo, vērojot nominantus, sapratu, cik maz zinu no tā, kas izdarīts un kas to ir veicis. Tā ir drausmīga situācija, kas apliecina, ka dzīvojam savos burbulīšos, jo šeit mēs esam labāko atlase."
Kategorijā "Teātris" visaugstāk novērtēta izrāde "Mēdeja" (Valmieras teātris, režisors Reinis Suhanovs, māksliniece Monika Korpa, komponists Jēkabs Nīmanis, horeogrāfe Linda Mīļā, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš).
Kategorijā "Vizuālā māksla" balvu saņēmusi Ivetas Vecenānes gobelēnu un Latvijas novadu meistaru segu izstāde "Pļava". Tekstilmāksliniece Iveta Vecenāne teic:
"Paldies tām sievietēm, kuras auda pirms mūsu ēras,
tām, kuras audušas mūsu ērā, kā arī manām skolotājām un skolotājiem, kuri iemācījuši šo grūto un skaisto amatu."
Kategorijā "Literatūra" apbalvojumu ieguvis Virdžīnijas Lejiņas romāns "Reizēm. Vienmēr. Nekad". Uz skatuves grāmatas autore Virdžīnija Lejiņa savā runā teic: "Mūsdienās mēs runājam par ļoti daudzām atkarībām. Man liekas, ka ir viena, pret kuru zāles nav atrastas pat 21. gadsimtā, un tas ir radošums."
Kategorijā "Popkultūra" apbalvojumu ieguvis grupas "Sudden Lights" lielkoncerts 15. novembrī "Xiaomi Arēnā".
Kategorijā "Starts" balvu ieguvis dramaturgs un režisors Gusts Ābele par izrādi "Klusums un troksnis". Ābele saņemot balvu pateicās ģimenei un radošajai komandai.
Kategorijā "Mantojums" pārliecinoši izvirzījies izdevums "Juris Podnieks. Dienasgrāmatas 1975—1981" un izstāde "Podnieka laiktelpa" (izdevuma sastādītājs Agris Redovičs, izdevniecība "Latvijas Mediji".
Kategorijā "Pārsteigums" visvairāk balsu saņēmusi multimediālā gaismas izrāde "Interlude" 30. novembrī Rīgas Reformātu baznīcā (mākslinieks Māris Kalve, Valsts akadēmiskais koris "Latvija", solists Kaspars Zemītis).
Kategorijā "Notikums" atzinību guvusi animācijas filma "Straume" par starptautisko triumfu un apbalvojumiem. Filmas producents Matīss Kaža savā runā teica: "Balvas par darbiem ir saņemtas, bet balvas par citu balvu saņemšanu laikam nekad vēl nav nopelnītas. Jāsaka milzīgs paldies visiem tiem, kuri atbalstīja "Straumes" ceļu pie šīm balvām. Mēs pagājušā gada balvu sezonā jutām visas tautas atbalstu."
"Kilograma kultūras" balvas nominantus — oriģinālākos un kvalitatīvākos aizvadītā gada Latvijas kultūras notikumus — izvirzīja Latvijas Sabiedriskā medija kultūras jomas profesionāļu žūrija, taču gala lēmumu pieņēma tikai un vienīgi skatītāji un klausītāji, balsojot trīs balsojumos — pavasara, rudens un ziemas. Šogad rūpīgi izsvērtie kilogrami savus īpašniekus atradīs desmit kategorijās — "Mūzika", "Kino", "Teātris", "Vizuālā māksla", "Literatūra", "Popkultūra", "Starts", "Mantojums", "Pārsteigums", "Notikums".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu