Vēl pirms vakariņas tika celtas galdā, TV kanāla 360 un Tet stratēģiskajā spēlē "Limuzīns dāvanā" atmosfēra kļuvusi visai nokaitēta. Bija jūtams, ka gaidāmā saruna varētu kļūt par lūzuma punktu visā turpmākajā sacensībā, pateicoties jauniegūtajām norādēm par slepeno atslēgu īpašnieku.
Kamēr eleganti tērptie dalībnieki analizēja dienas gaitā piedzīvoto, darba grupa – Roberts, Sandra, Evita un Aivars – jau kala slepenu plānu. Viņu rīcībā bija nonākusi vērtīga informācija: automašīnas turētājs pēc horoskopa ir Auns. Tā vietā, lai atklāti dalītos ar šo faktu, grupa izvēlējās provokācijas taktiku, cerot, ka dezinformācija piespiedīs īsto personu kļūdīties.
Arvis, pils pārstāvis, atgādināja, ka grupa ir tiesīga rīkoties ar informāciju pēc saviem ieskatiem. Roberts, uzņemoties līdera lomu, paziņoja, ka ir gatavs runāt, taču tikai apmaiņā pret citu spēlētāju atklātību. Saspīlējums sasniedza kulmināciju, kad Roberts pieprasīja detaļas par iepriekšējo pavedienu. Reaģējot uz to, Monta izklāstīja, kā iepriekšējā grupa rīkojās ar ziņām par to, pie kura dalībnieka atslēgas nav atrodamas.
Roberts uzstādīja ultimātu – abpusējs godīgums vai nekas. Lai pārbaudītu pārējos, viņš izmeta viltus ēsmu: “Saņēmām informāciju, ka atslēgas glabātājs ir Vērsis. Bet nav vērts melot, jo būs nākamais jautājums.”
Sākās zīmju atklāšana. Kad kārta pienāca Sandrai, viņa atgādināja par savu piederību Auna zīmei un to, ka pie viņas nekā nav, tādējādi liekot visiem minēt – kurš vēl pieder šai zīmei? Kad visi kārtis bija likuši uz galda, Roberts beidzot meta nost masku: “Patiesība ir tāda – mēs jūs visus maldinājām. Tā nebija pareizā horoskopa zīme.”
Viltība izrādījās sekmīga – Sallija, kura patiesībā slēpj atslēgu, mirkļa apjukumā sevi atklāja. Viņas emocijas aizkadrā bija nepārprotamas: “Es tajā momentā apjuku, man viss apstājās.” Tikai pēc tam Roberts beidzot izpauda patieso norādi – sarakstā tiešām figurēja Auns. Montas smaids liecināja, ka mīkla viņas prātā ir atrisināta.
Vai Sallijas dalība šovā ir apdraudēta? Uzzini to realitātes spēlē "Limuzīns dāvanā" – ceturtdienās plkst. 21.15 kanālā 360!
VIDEO:
