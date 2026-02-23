Dņipro izjaukts investīciju krāpnieku zvanu tīkls.

Šī gada 17. februārī Valsts policija sadarbībā ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, Eurojust un Latvijas Republikas prokuratūru apturēja organizētas noziedzības tīkla darbību, kas Ukrainas pilsētā Dņipro uzturēja vairākus krāpnieciskus zvanu centrus. Noziedznieki īstenoja investīciju krāpšanas pret daudziem Eiropā dzīvojošiem, tostarp Latvijas iedzīvotājiem. Kopumā aizturētas 11 personas, uzsākts kriminālprocess, un izmeklēšana turpinās, informē Valsts policija.
Februāra vidū Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kopā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūru, Eurojust, kā arī Lietuvas un Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm īstenoja vērienīgu starptautisku operāciju, kuras laikā tika pārtraukta vairāku zvanu centru darbība Dņipro pilsētā Ukrainā.
Organizētā noziedzīgā grupa bija izveidojusi vairākas filiāles, kurās darbinieki tika apmācīti investīciju krāpšanu īstenošanai. Krāpnieki radīja ilūziju par ieguldījumiem kriptovalūtās, demonstrējot fiktīvu peļņu speciāli izveidotās platformās. Daļa zvanu centru darbinieku "konsultēja" cietušos par investēšanu, savukārt citi piedāvāja "palīdzību" iepriekš zaudēto līdzekļu atgūšanā, tādējādi atkārtoti izkrāpjot naudu.
No iedzīvotājiem tika izkrāptas ievērojamas naudas summas — organizētā noziedzīgā grupa nelikumīgi ieguva vairāk nekā 100 000 eiro mēnesī. Cietušo vidū ir gan Eiropas iedzīvotāji, gan Latvijas valstspiederīgie.
Operācijas laikā kopumā aizturētas 11 personas. Desmit aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, vienai personai — mājas arests.
Kopumā Ukrainā veiktas 32 kratīšanas biroju telpās, dzīvesvietās un transportlīdzekļos. To laikā atrasti un izņemti portatīvie datori, mobilie telefoni, sistēmu bloki, cietie diski, zibatmiņas, dokumenti un piezīmes, SIM kartes, transportlīdzekļi, tostarp luksusa klases automašīnas, aptuveni 400 000 eiro skaidras naudas un citi lietiskie pierādījumi.
Saistībā ar minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un dalību organizētā noziedzīgā grupā.
Telefonkrāpšana un investīciju krāpšana pērn bija vieni no izplatītākajiem kiberkrāpšanu veidiem, ietekmējot ļoti daudzus iedzīvotājus Latvijā.
Krāpnieku metodes ir izsmalcinātas un ciniskas, tādēļ Valsts policija aicina iedzīvotājus pasargāt sevi no krāpšanas, atceroties būtiskāko:
• neveikt investīcijas, nepārbaudot pakalpojuma sniedzēja likumību un brokera kompetenci;
• neinstalēt attālinātās piekļuves programmas pēc svešinieku aicinājuma;
• nemaksāt personām, kuras piedāvā atgūt iepriekš krāpšanas rezultātā zaudētos līdzekļus;
• neizpaust bankas piekļuves datus, paroles vai autorizācijas kodus;
• saņemot zvanu par investīciju iespējām, pārliecināties, vai pakalpojuma sniedzējam ir likumīgs pamats šādus pakalpojumus piedāvāt.
Gan šī, gan iepriekš īstenotās starptautiskās operācijas apliecina, cik būtiski ir saglabāt modrību un kritiski izvērtēt aizdomīgus zvanus vai ziņojumus. Ja rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām, nekavējoties jāsazinās ar Valsts policiju un jāinformē sava banka.
Tiesībsargājošās iestādes turpina darbu, lai aizsargātu iedzīvotājus un sauktu noziedzniekus pie atbildības. Valsts policija aicina visus būt uzmanīgiem un neļauties krāpnieku viltībām.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
