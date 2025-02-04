Divas pašvaldības nav iesniegušas pieteikumus, lai to izpilddirektoriem tiktu izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, aģentūra LETA noskaidroja Valsts drošības dienestā (VDD).
Dienests patlaban turpina izvērtēt vēl divu izpilddirektoru un viena izpilddirektora vietnieka atbilstību darbam ar valsts noslēpumu.
Šogad un pagājušajā gadā VDD pašvaldību domju izpilddirektoriem izsniedzis septiņas speciālās atļaujas, bet izpilddirektoru vietniekiem — piecas. Visām izvērtētajām personām pielaide piešķirta uz maksimālo termiņu — pieciem gadiem.
Vienā gadījumā, konstatējot riskus aizsargājamās informācijas drošībai, dienests pieņēmis lēmumu atteikt izpilddirektoram pielaidi valsts noslēpumam. Tā nav izsniegta bijušajam Rēzeknes pašvaldības izpilddirektoram Raimondam Olehno.
Savukārt astoņiem pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem speciālā atļauja piešķirta uz saīsinātu termiņu — vienu, diviem vai trim gadiem, nevis maksimālajiem pieciem. VDD skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā konstatētos riska faktorus, kas vēl nav pietiekams pamats pilnīgam atteikumam.
Pašvaldību domju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem kopumā izsniegtas 112 speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. No tām 94 amatpersonām atļauja piešķirta uz pieciem gadiem, bet 18 amatpersonām — uz saīsinātu termiņu.
Līdz šim VDD pielaidi atteicis trim pašvaldību vadošajām amatpersonām – diviem priekšsēdētājiem un vienam vietniekam. Pielaide atteikta atstādinātajam Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV), bijušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP) un bijušajam Madonas vicemēram Aigaram Šķēlam (ZZS/LRA).
Patlaban VDD turpina vēl piecu pašvaldību priekšsēdētāju vietnieku atbilstības izvērtēšanu.
