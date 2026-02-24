Otrdienas rītā sniegs, apledojums un migla apgrūtina braukšanu daudzviet Latvijā, liecina "Latvijas valsts ceļu" un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta satiksme pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem faktiski visā valstī. Apmierinoši braukšanas apstākļi šorīt ir vien pa Ventspils šoseju, Rīgas apvedceļu Jūrmalas pusē un atsevišķos ceļos Jēkabpils apkārtnē.
Apgrūtināta braukšana ir pa Tallinas, Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī pa Rīgas apvedceļu Vidzemes pusē. Sarežģīti apstākļi ir arī Bauskas šosejas posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmos no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Liepājai, kā arī pa Liepājas–Rucavas ceļu.
Tāpat braukšana apgrūtināta Daugavpils šosejas posmos no Rīgas līdz Aiviekstes tiltam un no Nīcgales līdz Pāterniekiem, Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, pa ceļu Grebņeva–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža, pa Kokneses šoseju, kā arī Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem. Reģionālajos autoceļos apgrūtinājumi ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Jēkabpils apkārtni.
Papildus tam daudzviet valstī izveidojusies migla, bet vietām Latvijas austrumos redzamība nepārsniedz 100–500 metrus. Sinoptiķi prognozē, ka migla saglabāsies līdz priekšpusdienai.
Saistībā ar bīstamajiem laikapstākļiem meteorologi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsludinājuši oranžo brīdinājumu. Miglas laikā autovadītājiem jāievēro īpaša piesardzība, savukārt pilsētās iespējama arī gaisa kvalitātes pasliktināšanās.
