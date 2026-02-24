Pazīstamā sportiste, divu olimpisko spēļu dalībniece, Gunta Vaičule 2024. gada 1. jūlijā sociālajā medijā "Facebook" publicēja ierakstu, kurā bija teikts: "Braucām no Latvijas čempionāta Valmierā ap pulksten 18.30, uz šosejas ceļa posmā Gulbene–Rēzekne, nedodot ceļu mūsu mašīnai, kāds stipri iereibis kungs ietriecās mūsu auto sānā, kā rezultātā mēs aizkūleņojām, piezemējoties uz jumta. Mašīna ir pilnībā iznīcināta, mēs visi dzīvi un tikuši sveikā cauri ar sasitumiem, dažām skrambām un diezgan vieglām traumām. Kamēr mēs mēģinājām izkļūt no savas automašīnas, avāriju izraisījušais šoferis iebēga mežā."

Tiesas sēdē izskanēja, ka G. Vaičule automašīnā "Škoda Octavia" brauca kopā ar vēl trim ceļabiedriem. Pie stūres bijis viņas vīrs Mārtiņš, bet mašīnas salonā arī Mārtiņa māte Aija un tante Sandra. Balvu novadā pie Rugāju ciema Rolands B., vadot automašīnu "VW Passat", kas piederēja citai personai, izbrauca uz galvenā ceļa, ignorējot zīmi "Dodiet ceļu". Viņš taranēja Vaičuļu ģimenes auto tā, ka "Škoda Octavia" aizkūleņoja. Uzreiz pēc sadursmes, kad Vaičuļiem izdevās izkļūt no savas automašīnas, viņi steidzās skatīties, vai palīdzība nav vajadzīga "VW Passat" šoferim, bet viņš bija… pazudis. 

Kā rakstīja sportiste, viņš bija aizbēdzis, "nezinot, vai mēs vispār esam dzīvi".

Pēc kāda laika Rolands tomēr atnācis atpakaļ 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē