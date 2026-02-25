Salvadoras galvaspilsētas Sansalvadoras vienā no priekšpilsētām parādījies 13 metru augsts murālis, kas veidots no vairāk nekā 100 tūkstošiem dažādu krāsu pudeļu plastmasas korķīšiem.
Korķīšus vairākus mēnešus vāca, mazgāja un šķiroja priekšpilsētas iedzīvotāji. Murāļa autors, venecuēliešu m ākslinieks Oskars Olivaress žurnālistiem paskaidroja, ka ir liels itāliešu renesanses meistara Leonardo da Vinči cienītājs un šajā gadījumā vēlējies atveidot "Salvadoras Monu Lizu". Olivaresam šis nav pirmais tāda veida darbs, viņa pudeļu korķīšu murāļi jau aplūkojami Venecuēlā, Meksikā, Saūda Arābijā, Francijā un Itālijā. "Ceru, ka šis darbs dos skatītājiem pilnībā atšķirīgu priekšstatu par plastmasas atkritumiem," mākslinieks sacījis aģentūrai AFP.
