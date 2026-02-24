Mašīna piepildīta līdz griestiem, un ceļojums no tālas kara aizmugures Latvijā var sākties. Līdz galamērķim pie ukraiņu karavīriem vairāk nekā divi tūkstoši kilometru. Pateicoties draugu, radu un citu ļaužu atsaucībai, šoreiz iegādāti labi instrumenti Nacionālās gvardes bataljona "Svoboda" apgādes vadam, kas nepieciešami dažādu darbu veikšanai, piemēram, blindāžu ierīkošanai. Vēl nopirkta pārnēsājamā elektrostacija, uzlādēšanas akumulatori, celtnieku bikses, nedaudz konservu. Vairs neskaitu, kuru reizi šo četru gadu laikā, kopš sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums 2022. gada 24. februārī, esmu devies uz Ukrainu ar palīdzības kravu. Tāpat arī jau sen necenšos izspriest neiespējamo, cik vēl ilgi būs tā jābrauc, cik ilgi turpināsies lielais karš. Kā nesen izteikusies pēc asinīm izslāpusī Krievijas amatpersona, Krievijas delegācijas vadītājs nesenajās sarunās ar ukraiņiem Vladimirs Medinskis: ar zviedriem krievi karojuši 21 gadu, un arī tagad esot gatavi ilgam karam, bet cik ilgi to varēšot turpināt ukraiņi?

Kritušajiem Ukrainas karavīriem pēc nāves piešķirtos apbalvojumus nodod piederīgajiem.
"Cita ceļa nav, nevaram padoties!"
Četri kara gadi Ukrainā. Jautājumu mazāk nekļūst – vai ukraiņiem izdosies izturēt, vai fronte noturēsies, vai pietiks karavīru?
Foto: No Vjačeslava Čausa "Facebook" konta

