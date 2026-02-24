23. februāra vakarā, aizvadīta daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmo divu sēriju pirmizrāde, pulcējot radošo komandu, aktierus un sabiedrībā zināmas personības. Emocionāli piesātinātā drāma ir režisora Vlada Kovaļova un producentes Leldes Kovaļovas jaunākais kino darbs, kas tapis sadarbībā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu "Tet".
"Šis ir izaicinošākais un vienlaikus aizraujošākais kino projekts, ko jebkad esmu producējusi," atzīst producente Lelde Kovaļova. "Lasot "Ķīlnieku" scenāriju, sapratu, ka tajā nav nevienas garlaicīgas lapaspuses — katrs mirklis ir piesātināts ar spriedzi, nepārtraukti uztraucies par to, vai tavi mīļākie varoņi izdzīvos. Tāpat scenārijā iekļautās sabiedriski nozīmīgās tēmas mani patiesi aizkustināja."
Daudzsēriju filmas centrā ir dramatiski notikumi nomaļā kafejnīcā, kur sagūstīta savstarpēji nepazīstamu cilvēku grupa. Laupītājs izvirza ultimātu — izmeklētājam Markusam jāpanāk laupītāja brāļa atbrīvošana un jāpierāda, ka viņš par slepkavību ir nepamatoti notiesāts. Pretējā gadījumā Markuss būs spiests noskatīties, kā ķīlnieki viens pēc otra tiek nogalināti.
"Ķīlnieki" ir stāsts par morālām izvēlēm, cilvēka psiholoģiju krīzes situācijās un instinktiem,
atklājot, kā ekstrēmos apstākļos sabrūk sociālās maskas, statuss un ārējais tēls. Katrs lēmums kļūst izšķirošs, bet spriedze saglabājas līdz pat pēdējai stāsta minūtei.
"Tet" galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks komentē: "Mēs mērķtiecīgi investējam kvalitatīvā vietējā saturā, kas spēj ne tikai konkurēt ar starptautisko piedāvājumu, bet arī uzrunāt skatītājus ar sabiedrībai nozīmīgām un mūsdienīgām tēmām. "Ķīlnieki" ir spilgts papildinājums Latvijas oriģinālsatura klāstam, apliecinot, ka arī pie mums iespējams radīt augstvērtīgus, dramaturģiski spēcīgus un kvalitatīvus daudzsēriju projektus. Ticu, ka "Ķīlnieki" aizraus, izaicinās un uzkavēsies skatītāja domās arī pēc noskatīšanās."
Daudzsēriju filmu veidojis režisors Vlads Kovaļovs kopā ar profesionālu radošo komandu. Galvenajās lomās skatītāji redzēs Mārtiņu Kalitu, Madaru Kalnu, Edgaru Ozoliņu, Alisi Dzeni, Valtu Skuju, Oto Madernieku un citus aktierus.
Platformā Tet+ "Ķīlnieki" būs pieejami no 2026. gada 26. februāra.
