Prokuratūra Zemgales rajona tiesai nodevusi krimināllietu pret kādu vīrieti, kurš ilgstoši vardarbīgi izturējies pret savu sievu un bērnu, informēja prokuratūra.
Apsūdzētajam inkriminēti pieci noziedzīgi nodarījumi, tostarp izvarošana.
Saskaņā ar apsūdzību deviņu gadu laikā vīrietis sistemātiski kontrolējis laulāto, pazemojis viņu un izteicis draudus nogalināt, atņemt bērnus vai šķirties. Kopdzīves laikā viņš sievieti vairākkārt fiziski iespaidojis — sitis ar dūrēm pa galvu, žņaudzis, kā arī agresīvi rīkojies alkohola reibumā.
Prokuratūra norāda, ka apsūdzētais sievieti piespiedis stāties dzimumattiecībās pret viņas gribu. Vienā no gadījumiem 2022. gada pavasarī,
saņemot atteikumu, viņš kļuva agresīvs, žņaudza sievieti un pēc tam viņu izvaroja.
Vīrietis arī regulāri draudējis sievai ar nāvi. Vienā no epizodēm viņš izteicis draudus sadalīt sievietes ķermeni un vairākkārt metis viņas virzienā nazi. Sieviete šos draudus uztvērusi kā reālus un pamatoti baidījusies par savu dzīvību. Ilgstošās vardarbības dēļ viņai radušies trauksmes simptomi un posttraumatiskā stresa pazīmes.
Vardarbība notikusi arī bērnu klātbūtnē. Turklāt apsūdzētais ilgstoši fiziski un emocionāli iespaidojis meitu, kura no piecu līdz astoņu gadu vecumam tikusi regulāri sista ar siksnu un rokām. Viņš arī draudējis nogalināt bērna māti, tādējādi radot meitenei psihotraumu, bailes un nedrošības sajūtu.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
