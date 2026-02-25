Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma pirmdien paziņoja, ka pēc vairāku dienu haosa un sadursmēm starp drošības spēkiem un ietekmīgā narkomafijas grupējuma "Halisko Jaunās paaudzes kartelis" (CJNG) kaujiniekiem valstī atkal atjaunota kārtība.
Pēc citām ziņām, vardarbība turpinās 20 no 32 Meksikas štatiem. Tā paņēmusi vismaz 80 cilvēku dzīvību, un stabilitātes izredzes ir neskaidras.
CJNG impērija
Pirmdien Halisko štata galvaspilsētas un Meksikas otrās lielākās pilsētas Gvadalaharas iedzīvotājiem ieteica ielās nerādīties un mācības skolās nenotika. Otrdien nomaļākās Halisko un kaimiņu Mičoakanas štatā dumpis vietām turpinājies. Apšaudes, automašīnu, veikalu, degvielas uzpildes staciju dedzināšana un ceļu blokādes sākās pēc tam, kad svētdienas rītā kaujā ar Meksikas Nacionālās gvardes specvienībām nāvējošus ievainojumus guva CJNG dibinātājs un boss, 59 gadus vecais Nemesio Osegera Servantess, saukts "El Menčo" vai arī "El Señor de los Gallos" jeb "Gaiļu kungs", jo viņam patikušas gaiļu kaujas.
Osegeras pavārdam "El Menčo" nav konkrētas nozīmes spāņu valodā un tulkojuma. Savu karteli viņš izveidoja 2010. gadā Klusā okeāna krastam piekļautajā Meksikas rietumu Halisko štatā. Kopš tā brīža viņa kriminālā impērija kļuva par visātrāk augošo tāda veida grupējumu Meksikā, vienu no lielākajām un bīstamākajām ar starptautiskiem sakariem Eiropā, Āzijas reģionā un Austrālijā. Ietekme tikusi sasniegta ārkārtīgi nežēlīgām metodēm, tajā skaitā ar piespiedu darbu un rekrutēšanu. "Halisko Jaunā paaudze" pirmā izmantoja dronus, lai uzbruktu nepakļāvīgiem ciemiem Meksikas nomalēs. Tā noslepkavojusi desmitiem amatpersonu, līķus pēc tam iebiedēšanas nolūkā izkarot pie tiltiem. Bandītu rīcībā bija bruņumašīnas, kājnieku raķešsistēmas un granātmetēji. Par karteļa pamatrūpalu uzskata kokaīna, metamfetamīna un sintētiskā opioīda fentanila kontrabandu uz ASV, taču CJNG nav vairījusies eksperimentēt, pelnot arī no reketa, krāpšanas, migrantu un ieroču kontrabandas, degvielas un derīgo izrakteņu zagšanas.
Netīro naudu atmazgāja legālā būvniecības un lauksaimniecības uzņēmējdarbībā.
ASV par ziņām, kas novestu pie "El Menčo" notveršanas, izsludināja 15 miljonu dolāru prēmiju, un nedēļas nogales operācijā amerikāņi palīdzējuši meksikāņu kolēģiem ar izlūkinformāciju. Kā ASV, tā Meksikā "El Menčo" bija visvairāk meklēto noziedznieku sarakstā. ASV CJNG iekļāva teroristisko organizāciju listē. Nav noslēpums, ka Vašingtona izdarīja spiedienu uz Mehiko, lai tā spertu izlēmīgus soļus narkomafijas apkarošanā. To uzskata par vienu no priekšnoteikumiem ASV un Meksikas ekonomisko sakaru stabilizēšanai.
Sekojiet mīļākajai
Meksikas aizsardzības ministrs Rikardo Trevilja pirmdien preses konferencē atklāja, ka atrast karteļa bosu palīdzējis apstāklis, ka sestdien pie viņa uz kādu villu Halisko štata Tapalpā aizvesta viena no mīļākajām. Sievieti izsekoja drošībnieki. Kad viņa svētdienas rītā Osegeras apartamentus pameta, uzbrukumu no zemes un gaisa uzsāka Meksikas Nacionālās gvardes īpašās ātrās reaģēšanas vienības. "Godīgi sakot, tas bija diezgan nežēlīgs uzbrukums," žurnālistiem atzina Trevilja. "El Menčo" un viņa miesassargu rīcībā atradās pamatīgs automātisko ieroču arsenāls un divi granātmetēji. Noziedznieki izlauzās no villas un paslēpās mežainā apvidū, taču tika ielenkti. Narkomafijas kaujinieki sašāva militāro helikopteru, kas bija spiests nolaisties tuvējā bāzē. Kaujas laikā Osegeru un divus viņa izpalīgus smagi ievainoja. Viņi nomira helikopterā, pārvedot uz slimnīcu Gvadalaharā. Ķermeņi vispirms nogādāti Meksikas Ģenerālprokuratūrā Mehiko, bet vēlāk tos izdos radiniekiem. Vēl divus kaujiniekus operācijā sagūstīja, un ievainojumus guva arī trīs karavīri. Ģenerālis Trevilja tāpat informēja, ka citā Halisko štata pilsētā – El Gruljo – aizturēšanas laikā nogalināts kāds "El Tuli", ko uzskatīja par "El Menčo" labo roku.
"El Tuli" bija izsludinājis saviem rokaspuišiem 20 tūkstošu peso (ap 150 ASV dolāru) prēmiju par katru nogalinātu karavīru un pēc bosa nāves organizēja uzbrukumus drošības spēkiem, grautiņus, ceļu blokādi un automašīnu dedzināšanu.
Meksikas valdība nemieru skartajos apvidos ievedusi ap 10 tūkstošiem karavīru. Līdz otrdienai sadursmēs ar bandītiem bija krituši vismaz 25 karavīri. Pretējās puses puses zaudējumi bija vismaz 34 kriminālo aprindu pārstāvji. 14 štatos veikti vairāk nekā 70 aresti. Uzvara pār Osegeru ir Meksikas valdības un prezidentes Šeinbaumas panākums, taču eksperti brīdina, ka pieklususī vardarbība var atjaunoties ar jaunu sparu. Osegeram CJNG hierarhijā nebija oficiālu mantinieku, tāpēc karteļa iekšienē gaidāma cīņa par varu, turklāt citi grupējumi mēģinās pārņemt karteļa valdījumus. Meksikas noziedzības apkarošanas vēsturē jau piedzīvotas līdzīgas situācijas. ""El Menčo" kontrolēja visu. Viņš bija kā kādas valsts diktators," aģentūra AFP citē bijušo ASV Narkotiku apkarošanas administrācijas Starptautisko operāciju nodaļas vadītāju Maiku Vidžilu. Viņa skatījumā tāda līmeņa bosa nāve atbalsosies ne tikai Meksikā, bet arī aiz tās robežām. Tikmēr meksikāņu drošības eksperts Davids Sausedo aizrādījis, ka dienestiem vajadzētu parūpēties, lai pie varas kartelī nenonāk Osegeras radinieki. Viņi gribēs atriebties, un vardarbība turpināsies. Bet, ja CJNG stūri pārņemtu citi, viņi drīzāk vēlētos vienkārši turpināt "biznesu". Ļaunākais scenārijs, ja kartelis pieteiktu karu Meksikas valdībai. Tad sāktos narkoterorisms, kādu 20. gadsimta 90. gados piedzīvoja Kolumbija.
