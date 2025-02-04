Otrdien, 24. februārī, Jelgavā kāds "Audi" vadītājs, ignorējot policijas prasības, uzsāka bēgšanu un vēlāk ietriecās Valsts policijas dienesta transportlīdzeklī. Vēlāk internetā izplatījās video, ko pirms notikušā bija uzņēmis pats autovadītājs.
Video redzams, ka policija vīrieti apturējusi, pamatojoties uz aizdomām par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām. Autovadītājs vairākkārt vaicā, uz kāda pamata viņš tiekot aizturēts, un pieprasa skaidrot informācijas avotu. Policijas darbinieks norāda, ka ir saņemta informācija un likums ļauj apturēt transportlīdzekli, ja pastāv aizdomas par pārkāpumu, vienlaikus pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai vadītāja apliecību.
Vīrietis atsacījās uzrādīt dokumentus, par to policists brīdināja, ka tā ir nepakļaušanās likumīgām prasībām. Sarunas laikā dzirdams, ka policija atkārtoti norāda uz iespējamu pārkāpumu, taču šajā brīdī autovadītājs pēkšņi uzsāk braukšanu.
Aptuveni pēc 20 sekundēm video fonā dzirdami trokšņi, kas, iespējams, liecina par sadursmi. Nākamajā fragmentā policists pavēl vadītājam izkāpt no automašīnas. Tāpat dzirdams, ka tiek lemts par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.
Jau ziņots, ka vakar Jelgavā pakaļdzīšanās laikā kāds autovadītājs sadūrās ar policijas dienesta automašīnu, un negadījumā cieta gan pats vīrietis, gan policists, informēja Valsts policija.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
