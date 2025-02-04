Jautājumā par to, vai Latvijas mežu politika ir ilgtspējīga un dabai draudzīga, vienotu viedokli atrast nav iespējams.
Jo tuvāks atbildētājs ir valstij un tās īstenotajai politikai, jo pozitīvāks ir viņa viedoklis, jo tuvāks nevalstiskajām organizācijām – jo negatīvāks.
Subjektīvi tomēr šķiet, ka Latvijas valsts politika mežu apsaimniekošanā par svarīgāko prioritāti uzskata koksnes ieguvi, lai darbinātu Latvijas kokapstrādes nozari. Šī nozare veido 30% Latvijas apstrādes rūpniecības un nodarbina 14 000 darbinieku, kā arī veido 20% Latvijas preču eksporta. Savukārt nevalstiskās organizācijas vairāk uzsver meža kā vienotas ekosistēmas un sugu daudzveidības intereses, cīnoties par to, ka jau pašreizējais mežu ciršanas apjoms ir pārāk liels.
Specializējam mežus
Lūk, kā Latvijas mežu apsaimniekošanas politiku skaidro Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Āris Jansons: "Uzskatu, ka Latvijā ir ilgtspējīga meža apsaimniekošanas politika, kas veicina mežu specializāciju atbilstoši to izmantošanas mērķim un ar tiem saistītiem ierobežojumiem. No šī viedokļa Latvijas mežus var iedalīt vairākās grupās. Pirmā mežu grupa ir tie meži, kuru apsaimniekošanas mērķis ir kāpināt vai uzturēt bioloģisko daudzveidību mežā, – šādu mežu ir nedaudz vairāk kā 10%, un šajos mežos, ar atsevišķiem izņēmumiem, nav iespējama nekāda saimnieciskā darbība, te notiek tikai dabiskie meža procesi – tie ir dažādi dabas liegumi un rezervāti. Nākamā grupa ir meži, kuru galvenais un primārais mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana, tomēr tajos ir iespējama zināma ierobežota saimnieciskā darbība, piemēram, kopšanas cirtes. Visbeidzot vislielākā grupa ir t. s. saimnieciskie meži – tādu ir 70% no visiem Latvijas mežiem. Šajos mežos primārais mērķis ir saimnieciskā darbība, taču arī šajos mežos tiek saglabāti bioloģisko daudzveidību uzturoši elementi – piemēram, t. s. ekoloģiskie koki, kas obligāti jāatstāj vismaz pa pieciem uz katru hektāru visos meža atvērumos, bieži vien atstāj līdz desmit.
Starp citu, šobrīd minēto ekoloģisko koku krāja Latvijā jau mērāma 19,8 miljonos kubikmetru.
Nevar nepieminēt arī pārējos bioloģiskās daudzveidības elementus saimnieciskajos mežos – atmirusī koksne, skudru pūžņi, zvēru alas, dažādas ieplakas, putnu ligzdas un koku grupas ap tām. Proti, veicot saimniecisko darbību Latvijas mežos, rēķinās arī ar dabas saglabāšanas interesēm.
Gribu teikt, ka, lai gan Latvijā plaši izmanto jēdzienu "kailcirte", tomēr precīzāks termins būtu "meža atvērums", jo tie Latvijā ir salīdzinoši nelieli un tiek saglabāti bioloģiskās daudzveidības elementi. Piemēram, Zviedrijas likumdošana atļauj 50 ha lielas kailcirtes, bet Čīles – pat 500 ha, salīdzinot ar Latvijā lielākajā daļā mežu atļautajiem divus hektārus lielajiem atvērumiem. Jāpiebilst, ka atsevišķos mežu tipos, kur ļoti svarīgi nodrošināt saules gaismu, piemēram, priežu mežos, ir atļauti arī lielāki, pieci līdz 10 ha lieli atvērumi. Kopumā, ja skatāmies uz pasaules pieredzi mežu apsaimniekošanā, pasaules kontekstā Latvijas meža apsaimniekošanas politika nav uzskatāma par kailcirtēm, bet par dabu saudzējošu un atjaunojošu apsaimniekošanas politiku (angl. "retention policy"), proti, tā ir politika, kas saglabā dabas daudzveidības elementus. Klasiska kailcirte – tas ir tad, kad tiek nocirsti visi koki un nepaliek pāri nekas. Kaut gan pagājušā gadsimta otrajā pusē kādu laiku Latvijā tiešām tika īstenotas klasiskas kailcirtes, tomēr, sākot jau kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem, pakāpeniski tika ieviesti dažādi bioloģiskās daudzveidības elementi un šī politika padarīta dabai daudz draudzīgāka. Kopumā var teikt, ka meža atvērumi vai atjaunošanas cirtes kā meža apsaimniekošanas metode Latvijā tiek izmantota jau vismaz pusotru gadsimtu – par to liecina vecās mežu kartes. Tādēļ varam konstatēt arī to, ka tās saimnieciskās un bioloģiskās vērtības, kas šobrīd atrodamas Latvijas mežos, ir pilnībā savietojamas ar šādu saimniekošanas metodi.
Mežam dabiskā veidā būtu jāļauj novecot tajos mežos, kuru mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vairošana, kā arī mežos ar lielu rekreācijas un atpūtas slodzi – piemēram, pilsētu apkārtnē vai piejūrā, kaut gan tajos būtu vēlams aizvākt daļu kritušo un mirušo koku, lai tajos būtu patīkamāk uzturēties. Savukārt pārējās teritorijās būtu jārēķinās ar klimatisko realitāti. Un realitāte ir tāda, ka Latvijas teritorijā vētras kļūst par arvien biežāku parādību. Jo ilgāk koks stāv mežā, jo lielāka varbūtība, ka vētra to nogāzīs, egļu mežos tas savukārt veicinās krasu egļu mizgrauža savairošanos. Otrs apsvērums – kā mēs nodrošināsim tautsaimniecības vajadzības pēc koksnes. Te jāizvēlas starp diviem variantiem – audzēt lēnāk un lielākā platībā, tātad – samazinot aizsargājamās platības, vai arī mazākās platībās un intensīvāk. Īsāki meža aprites cikli nodrošina arī straujāku ogļskābās gāzes piesaisti no atmosfēras. Tādēļ Latvijas mežu apsaimniekošanas politika pamazām virzās uz otro variantu – mežu specializāciju un īsākiem aprites cikliem. Tomēr apgalvot, ka notiek kaut kāda radikāla mežu apsaimniekošanas politikas maiņa, nevar – mēs joprojām orientējamies uz normāla izmēra koku izaudzēšanu, kas ļauj iegūt augstvērtīgu pārstrādājamo koksni, nevis malkas sortimentu. Vēl jāpiebilst, ka, no rekreācijas viedokļa raugoties, sēņošanai vislabākos apstākļus nodrošina tieši 30–40 gadus veci meži, bet ogošana iespējama visdažādākā vecuma mežos."
Liela brēka, maza vilna
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktors Jurģis Jansons uzskata tā: "Manuprāt, krasajiem vērtējumiem par to, ka Latvijā pārāk daudz cērt mežu, īsti nav pamata – Latvijā atjaunošanas cirtēs caurmērā nocērt 1,3–1,5% meža gadā, vēl apmēram tikpat daudz sanitārajās kopšanas cirtēs, kas nepieciešamas nevis tāpēc, ka cilvēki to ir plānojuši, bet gan tāpēc, ka kukaiņi nodarījuši kaitējumu mežam. Tas nevar būt pamats panikai vai pat skaļai apspriešanai, jo runa kopumā ir par nelielu apjomu, salīdzinot ar mežu platību Latvijā. Protams, ir gadi, kad ciršanas apjomi var būt arī lielāki – to galvenokārt nosaka privāto mežu īpašnieku aktivitāte, reaģējot uz koksnes cenu pasaules tirgū, bet tiem seko gadi, kad tā ir mazāka.