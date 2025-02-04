"Lidl Latvija", investējot aptuveni 1,5 miljonus eiro, sadarbībā ar "Ignitis ON" ir izveidojusi elektroauto uzlādes stacijas pie visiem "Lidl" veikaliem Latvijā.
Līdz šim tikai pie viena no "Lidl" veikaliem iedzīvotāji varēja uzlādēt savus elektroauto.
"Lidl" pārziņā ir uzlādes staciju infrastruktūra un tās tehniskā uzturēšana, savukārt "Ignitis ON" nodrošina norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas.
"Publiski pieejama elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstība pie mazumtirdzniecības vietām ir būtisks solis, lai elektromobilitāte kļūtu par ikdienas izvēli arvien plašākam iedzīvotāju lokam," norāda Māris Sīklis, "Ignitis ON" elektromobilitātes vadītājs Latvijā. Viņš skaidro, ka uzlādes staciju izvietošana pie mazumtirdzniecības veikaliem un tirdzniecības centriem ir izplatīta prakse daudzviet Eiropā, jo tā ļauj uzlādi ērti apvienot ar ikdienas aktivitātēm – piemēram, iepirkšanos.
Uzlāde pie "Lidl" veikaliem būs vienkārši lietojama, izmantojot "Ignitis ON" mobilo lietotni, kā arī citas populāras pakalpojumu lietotnes, kas atbalsta elektroauto uzlādi, piemēram, "Mobilly".
Pie katra veikala ir ierīkota viena uzlādes stacija ar divām pieslēgvietām, kas ļauj vienlaikus uzlādēt divus elektroauto – vienu ar ātrās uzlādes DC konektoru un otru ar AC konektoru. Stacijas darbosies veikala darba laikā, nodrošinot iespēju uzlādēt auto tieši iepirkšanās laikā. Savukārt, īstenojot savus ilgtspējas principus, "Lidl" visas stacijas darbina ar 100% Latvijā iegūtu zaļo elektrību.
Uzlādes izmaksas "Ignitis ON" stacijās pie "Lidl" veikaliem ir atkarīgas no konkrētās uzlādes stacijas maksimālās jaudas. Lēnās uzlādes (AC) stacijās ar jaudu līdz 44 kW cena ir 0,27 eiro/kWh, ātrās uzlādes (DC) stacijās ar jaudu no 45 līdz 149 kW – 0,33 eiro/kWh. Norēķini tiek veikti pēc katras uzlādes, izmantojot "Ignitis ON" mobilo lietotni vai citas atbalstītas uzlādes lietotnes, arī aktuālākā informācija par cenām pieejama lietotnē.
Elektroauto uzlādes infrastruktūra attīstās arī sadarbībā ar citiem mazumtirdzniecības tīkliem.
"Ignitis ON" jau sadarbojas ar tādiem partneriem kā "Rimi Latvija" un "Maxima", kur kopumā pie veikaliem ir izvietoti vairāk nekā 100 uzlādes punkti. Tāpat uzlādes stacijas darbojas pie tirdzniecības centriem, piemēram, "Rīga Plaza", un drīzumā – arī pie t/c "Spice".
Līdzīgi – arī citi tirgus dalībnieki tiecas izvērst elektroauto uzlādes staciju tīklu mazumtirdzniecības vietās. Piemēram, sadarbībā ar energouzņēmumu "Enefit" elektroauto uzlāde pieejama pie veikaliem "Top!". Šobrīd savu elektroauto iespējams uzlādēt pie 20 veikaliem "Top!" 16 dažādās Latvijas pilsētās.
Stāstot par "Ignitis ON" attīstību, Māris Sīklis vēsta, ka arī Lietuvā un Igaunijā "Ignitis ON" ir uzstādījis stacijas gan pie tirdzniecības centriem, gan mazumtirdzniecības veikaliem. "Pieredze rāda, ka šāds modelis strādā veiksmīgi – par to liecina gan klientu atsauksmes, gan stabils apjoma pieaugums veiktajās uzlādēs," vērtē "Ignitis ON" elektromobilitātes vadītājs Latvijā.
Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 450 "Ignitis ON" elektroauto uzlādes pieslēguma punktu, kas nodrošina 86,5% teritorijas pārklājuma Latvijā. Savukārt Baltijā uzņēmuma staciju pārklājums ir vairāk nekā 90%. "Arī šogad tiks atklātas jaunas stacijas, tostarp jaudīgi uzlādes centri stratēģiskās lokācijās," sola Māris Sīklis. "Viens no nozīmīgākajiem projektiem Rīgā ir jaunais uzlādes centrs pie t/c "Spice", kas stiprinās ātrās uzlādes infrastruktūru galvaspilsētā."
