Februāra vidū Dagdā reģistrēta biezākā sniega sega Latvijā pēdējo gadu laikā — tā sasniedza 62 centimetrus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati par mēneša otro dekādi.
Šajā periodā vidējā gaisa temperatūra valstī bija -9,8 grādi, kas ir 6,7 grādus zem normas. Zemākā temperatūra 17. februārī Daugavpilī bija -32,5 grādi, savukārt augstākā 20. februārī Pāvilostā sasniedza +1,4 grādus.
Nokrišņu daudzums februāra otrajā dekādē bija 7,3 milimetri jeb 52% zem normas (15,1 mm). Visvairāk nokrišņu — 23,9 mm — reģistrēti Piedrujā, bet vismazāk — 0,3 mm – Ainažos. Vidēji valstī bija 1,7 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Četras šādas diennaktis bija Dagdā, Daugavpilī, Piedrujā, Rēzeknē un Sīļos, bet Ainažos, Rūjienā, Skultē, Ventspilī un Vičakos tādu nebija.
Visā valstī saglabājās noturīga sniega sega. Visplānākā tā bija Rīgas līča piekrastē, bet visbiezākā — Dagdā. 14. februārī tur diennakts vidējais sniega segas biezums bija 60 cm, bet maksimālais sasniedza 62 cm — lielākais rādītājs kopš 2013. gada aprīļa, kad Alūksnē tika izmērīti 70 cm.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 79%, bet spēcīgākās vēja brāzmas — 18 metri sekundē — 13. februārī novērotas Kolkā.
