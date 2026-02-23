Rīgas centrā un tādos centram tuvos rajonos kā Ķīpsala un Klīversala jauno projektu darījumu vidējā cena 2025. gada beigās bija 2466 eiro par kvadrātmetru, kas ir par 9% mazāk nekā 2024. gada beigās, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" tirgus pārskatā.
Savukārt, salīdzinot ar 2023. gada pirmo ceturksni, jauno projektu dzīvokļu vidējā cena Rīgas centrā 2025. gada nogalē bija par 16% augstāka.
Rīgas centrā un tādos centram tuvos rajonos kā Ķīpsala un Klīversala 2025. gadā jauno projektu segmentā "Arco Real Estate" novērojusi nelielu darījumu skaita pieaugumu - salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu darījumu skaits bija par 8% lielāks. Darījumu skaita pieaugums nebija tik izteikts kā Rīgas mikrorajonos, kur tas auga par 33%.
Pārskatā teikts, ka 2025. gadā darījumu skaita ziņā bagātākais bija otrais un trešais ceturksnis, kad Rīgas centra jaunajos projektos notika attiecīgi 109 un 108 darījumi.
Pērn 8% no jauno projektu dzīvokļu darījumiem reģistrēti par summu zem 1400 eiro par kvadrātmetru, kas nebija Rīgas centram raksturīga cena, norāda "Arco Real Estate". 2025. gada beigās piedāvājumā bija atrodami tikai daži dzīvokļi par šādu kvadrātmetra cenu, tādējādi "Arco Real Estate" secina, ka šajos darījumos lielākoties netika atspoguļota darījuma kopējā summa.
Rīgas centra jauno projektu cenu raksturīgais diapazons 2025. gadā bija no 1800 līdz 3400 eiro par kvadrātmetru. Šajā cenu diapazonā notika lielākā daļa jeb 70% no darījumiem. Darījumi visbiežāk reģistrēti cenu amplitūdā no 2200 līdz 2600 eiro par kvadrātmetru un no 2600 līdz 3000 eiro par kvadrātmetru.
"Arco Real Estate" informē, ka šajās cenu kategorijās visvairāk darījumu notika jaunajos projektos Skanstes apkaimē, kā arī citur centrā 21. gadsimta pirmajās desmitgadēs celtās ēkās. Salīdzinoši daudz darījumu šajā cenu kategorijā reģistrēti projekta "Ģertrūdes kvartāls" jaunajās ēkās. Tas ir salīdzinoši nesen pabeigts jaunais projekts, kas apvieno vairākas ēkas.
Salīdzinoši daudz darījumu 2025. gadā notika cenu diapazonā no 1800 līdz 2200 eiro par kvadrātmetru. Šajā cenu kategorijā ietilpa 17% no visiem Rīgas centra dzīvokļu darījumiem. Populārākais projekts šajā cenu amplitūdā bija 2008. gadā pabeigtā ēkā Miera ielā 61 k-1 starp Brasas un centra apkaimēm, netālu no Lielajiem kapiem. Darījumu vidējā cena šajā projektā bija 1995 eiro par kvadrātmetru.
Arī cenu diapazonā no 3000 līdz 3400 eiro par kvadrātmetru notika salīdzinoši daudz darījumu, teikts pārskatā. Dzīvokļu darījumi par šādu cenu visbiežāk reģistrēti projektā "Merks Viesturdārzs". Kopumā šajā cenu amplitūdā ietilpa 14% no visiem centra dzīvokļu darījumiem.
Dārgu un ekskluzīvu dzīvokļu darījumu skaits Rīgas centra jaunajos projektos 2025. gadā samazinājās, informē "Arco Real Estate". Par cenu virs 4000 eiro par kvadrātmetru 2025. gadā reģistrēti tikai deviņi darījumi. Salīdzinājumam, 2024. gadā reģistrēti 12 šādi darījumi, bet 2023. gadā - 23 darījumi. Centra jaunajos projektos dārgākais darījums reģistrēts tuvajā centrā - Lāčplēša ielā 11 par 5384 eiro par kvadrātmetru.
Analizējot darījumu skaita proporciju pēc istabu skaita, "Arco Real Estate" secina, ka Rīgas centrā 2025. gadā dominēja divistabu (35%) un trīsistabu (35%) dzīvokļi. Būtiski mazāk darījumu notika ar vienistabas dzīvokļiem (17%). Savukārt vismazāk tika pārdoti četristabu dzīvokļi - 10% no pārdoto centra dzīvokļu kopskaita. Iepriekšējos gados Rīgas centra jauno projektu ēkās darījumos dominēja divistabu dzīvokļi.
"Arco Real Estate" pārskatā teikts, ka 2025. gadā centrā visvairāk tika pārdoti dzīvokļi platībā no 50 līdz 85 kvadrātmetriem. Analizējot Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumus pēc kopējās patības, "Arco Real Estate" secina, ka 2025. gadā salīdzinoši daudz darījumu notika arī ar lielas platības dzīvokļiem - virs 85 kvadrātmetriem. Gada laikā šādas un lielākas platības dzīvokļi reģistrēti 136 darījumis jeb 37% gadījumu no Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumiem. Aptuveni tikpat daudz darījumu ar lielas platības dzīvokļiem tika reģistrēti 2024. gadā.
Vismazāk tika pārdoti dzīvokļi platībā līdz 35 kvadrātmetriem - tādu bija tikai 6% no kopējā pārdoto dzīvokļu skaita jaunās ēkās.
Darījumu skaits ar ekskluzīviem lielas platības dzīvokļiem, kuru platība pārsniedza 200 kvadrātmetrus, 2025. gadā bija lielāks nekā iepriekšējos gados. Gada laikā reģistrēti 12 šādi darījumi, bet iepriekšējos gados šādu darījumu bija tikai deviņi ik gadu, informē "Arco Real Estate".
Pārskatā teikts, ka 2025. gada beigās Rīgas centrā un tādos centram tuvos rajonos kā Ķīpsala un Klīversala bija ap 170 jauno projektu dzīvokļu piedāvājumu. Salīdzinot ar 2024. gada beigām, piedāvājuma apjoms bija par 20% lielāks. Decembrī Rīgas centrālajā daļā vismazāk dzīvokļu piedāvājumu bija Vecrīgā un Ķīpsalā. Ja salīdzina ar 2024. gada vidu, piedāvājums Rīgas centrā bija par 23% lielāks.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu