Rīgā, Imantā, dzīvojoša ģimene saņēmusi būtiski lielāku rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu, jo dzīvoklī pēkšņi uzrādītas sešas deklarētas personas, lai gan faktiski tur mitinās tikai divi cilvēki, ziņo TV3 raidījums "Bez Tabu".
Elza ar dzīvesbiedru mājokli iegādājās pagājušā gada sākumā. Pirkuma brīdī pārdevējs apliecinājis, ka īpašumā neviens nav deklarēts, un arī pārbaude valsts portālā to apstiprinājusi. Līdz šī gada janvārim rēķinos norādītais personu skaits atbilda realitātei.
Situācija mainījās, saņemot jaunāko komunālo pakalpojumu rēķinu, kurā atkritumu apsaimniekošanas sadaļā parādījās informācija par sešām deklarētām personām. Pārbaudot datus atkārtoti, ģimene konstatēja, ka
deklarēto personu sarakstā tiešām figurē vēl četras nepazīstamas personas,
turklāt viena no tām reģistrēta pērnā gada novembrī — jau pēc īpašuma iegādes.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē šo situāciju raksturo kā neierastu gadījumu, kam nepieciešama padziļināta izpēte. Ģimene jau vērsusies iestādē un gaida skaidrojumu.
Tikmēr uzņēmums "Rīgas namu apsaimniekotājs" norāda, ka rēķins sagatavots, balstoties uz izlases kārtībā veiktu pārbaudi. Iepriekš dati esot balstīti citos informācijas avotos vai iedzīvotāju sniegtajā informācijā. Pagaidām uzņēmums rēķinu pārskatīt negrasās, taču ģimene cer uz situācijas atrisinājumu.
