Solidarizējoties ar Ukrainu un reaģējot uz Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) un Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) pieņemto lēmumu ļaut 10 agresorvalstu sportistiem startēt ziemas paralimpiskajās spēlēs, Latvijas Paralimpiskā komiteja pieņēmusi lēmumu nepiedalīties Milānas–Kortīnas ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā nekādā formātā, informē komiteja.
Lai gan lēmumu par nepiedalīšanos klātienē ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā LPK paziņoja jau 18. februārī, kad Rīgas pilī svinīgā ceremonijā tika nosaukti Latvijas delegācijas karognesēji, šodien, 23. februārī, pieņemts lēmums, ka Latvijas sportisti nebūs redzami arī video projekcijās, kuras plānots filmēt pirms atklāšanas ceremonijas un demonstrēt tās laikā.
"Ne mūsu organizācijai, ne mūsu sportistiem
nav pieņemams lēmums atļaut agresorvalstu pārstāvjiem piedalīties ziemas paralimpiskajās spēlēs ar savu valstu karogiem un simboliku.
Neviens Latvijas delegācijas pārstāvis atklāšanas ceremonijā nepiedalīsies — ne klātienē, ne videomateriālos, kas tiks gatavoti pirms tam," lēmumu nepiedalīties Milānas–Kortīnas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā skaidro Daiga Dadzīte, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente.
"Esam vērsušies pie spēļu organizatoriem, lai Latvijas karogs netiktu izmantots spēļu atklāšanas ceremonijā. Mums ir svarīgi būt plecu pie pleca ar mūsu kolēģiem, draugiem un sportistiem no Ukrainas, un tas ir veids, kā vēlamies skaidri paust savu nostāju — kamēr Ukrainā ir karš, Krievijas un Baltkrievijas sportistiem sportā vietas nav."
Dadzīte piebilst, ka abu starptautisko organizāciju neloģiskais un nesaprotamais lēmums atstājis negatīvu nospiedumu uz paralimpisko kustību un tiem parasportistiem, kuri godīgā ceļā kvalificējušies ziemas paralimpiskajām spēlēm. Tāpat Latvijas Paralimpiskā komiteja norāda, ka ne Krievija, ne Baltkrievija nav izgājušas pilnu kvalifikācijas procedūru un līdz ar to nav sportiskā ceļā nopelnījušas dalības tiesības ziemas paralimpiskajām spēlēm Milānā–Kortīnā.
Arī Krievijas antidopinga aģentūra (RUSADA) joprojām neievēro antidopinga kodeksu, un tas rada pamatotas bažas par godīgas spēles principu ievērošanu četrgades lielākajās ziemas sporta veidu sacensībās. Aktīvas diskusijas Eiropas paralimpisko komiteju līmenī notiek arī par tālākajiem starptautiskajiem sporta notikumiem, kur aizvien vairāk piedalās sportisti no agresorvalstīm.
Latvijas Paralimpiskā komiteja turpina iestāties par taisnīgiem un caurspīdīgiem lēmumiem, aizstāvot Latvijas sportistu intereses un paralimpiskā sporta pamatvērtības, kā arī sadarboties ar citām valstīm, lai stiprinātu godīgas konkurences principus.
