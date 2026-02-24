Masļeņicas svinību laikā svētdien, 22. februārī, Liepājā, Lībiešu ielā, aizturēts vīrietis par padomju simbolikas publisku demonstrēšanu, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.
Vīrietim mugurā bija t-krekls ar krievu valodā rakstītu abreviatūru "CCCP" jeb "PSRS", kā arī sirpi, āmuru un piecstaru zvaigzni.
Likums paredz atbildību par bijušās PSRS, tās republiku un nacistiskās Vācijas simbolikas, tostarp sirpja un āmura ar piecstaru zvaigzni, izmantošanu publiskā vietā.
Pret vīrieti sākts administratīvā pārkāpuma process. Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par šādu simbolu izmantošanu fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskai personai — līdz 2900 eiro.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Lībiešu ielā šajā dienā krievu kopiena atzīmēja Masļeņicu.
