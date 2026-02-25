Latvijas basketbola izlase Pasaules kausa kvalifikācijā nedēļas izskaņā divreiz tiksies ar Poliju – piektdien spēle mājās un svētdien Gdiņā.
Novembrī mūsējie atlasi uzsāka neveiksmīgi, zaudējot Nīderlandei (arī uzvara pret Austriju), līdz ar to šobrīd jau pietuvojušies kraujas malai, ļoti vajadzīgas būtu divas uzvaras turnīra tabulā.
Poļi ar diviem amerikāņiem
Iepriekšējās spēles Latvijas izlasei bija pirmās Sito Alonso vadībā, un, lai gan iepriekš tika uzsvērts, ka spēles stilā kardinālas izmaiņas uzreiz netiks ieviestas, jau pirmās minūtes mačā pret Nīderlandi parādīja, ka spāņu speciālists ieviesis citus akcentus aizsardzībā. Tie ir gana specifiski, bija daudzas nesaprašanās, kas ļāva holandiešiem ātri aizmukt prom. Pirmais pīrāgs piedega, arī otrais Austrijā apdega, taču viņus tomēr otrajā puslaikā izdevās apēst.
Nav šaubu, ka šoreiz Latvijas izlase jau būs spērusi soli uz priekšu. Bet arī pretinieks no cita plauktiņa. Polijas izlase ļoti labi aizvadījusi divus iepriekšējos Eiropas čempionātus, 2022. gadā iekļūstot pusfinālā, bet pērn Rīgā tika sasniegts ceturtdaļfināls. Deviņi spēlētāji, ieskaitot visus līderus, no aizvadītā gada sastāva ir ierindā uz šīm kvalifikācijas spēlēm. Poļiem ir divi naturalizēti amerikāņu saspēles vadītāji – Džordans Loids Eiropas čempionātā vidēji mačā guva 22,4 punktus un šosezon ir Rolanda Šmita komandas biedrs Stambulas "Anadolu Efes", tāpat Lietuvas "Rytas" pārstāvošais Džeriks Hardings. Mačā drīkst piedalīties viens naturalizēts spēlētājs, redzēsim, kāds būs poļu plāns.
Polijas izlases ilggadējais līderis ir vieglais uzbrucējs Mateušs Poņitka no Turcijas kluba "Bahcesehir", iepriekš bijis arī Atēnu "Panathinaikos". Klubu karjerā kopš 2017./2018. gada, kad pārstāvēja spāņu "Tenerife", vidēji mačā nav guvis vairāk par desmit punktiem, bet valstsvienības rindās ir īsta lokomotīve, Eiropas čempionātā vidēji 18,1 punkts, 8,1 atlēkusī bumba un 4,1 rezultatīva piespēle.
Leģionāru sezona
Latvijas izlases 16 kandidātu lokā ir septiņi spēlētāji no pagājušā gada Eiropas čempionāta. No Eirolīgā spēlējošā kvarteta ir Rolands Šmits, novembrī nebija neviena. "Anadolu Efes" trešdien ir spēle ULEB Eirolīgā, valmierietis Rīgā tiek gaidīts ceturtdien. Šmits gan iepriekšējos sešos mačos nav piedalījies, klubs uzvarējis piecos no tiem, bet sezona kopumā pagaidām briesmīga – 17. vieta Eirolīgā, sestā Turcijā, arī Šmitam ierobežota loma.
Paplašinātajā kandidātu sarakstā Alonso bija iekļāvis arī Rodionu Kurucu, kuram ar Vitorijas "Baskonia" ceturtdien ir mačs Eirolīgā, un nākamā spēle tikai 6. martā. Iepriekšējā nedēļas nogalē Karaļa kausā Rodions spēlēja trīs dienas pēc kārtas, palīdzot klubam izcīnīt trofeju. Taču veselība neļaujot pievienoties izlasei. "Dubai" pārstāvošais Dāvis Bertāns savainojuma dēļ nav spēlējis kopš janvāra vidus. Artūrs Žagars Eirolīgas čempiones un līderes Stambulas "Fenerbahce" rindās šajā gadā nav devies laukumā, lai gan februāra vidū vienai spēlei bija pieteikts.
Artūrs Strautiņš novembrī atgriezās ierindā pēc ceļgala krustenisko saišu traumas un pirmajā kvalifikācijas spēļu logā vēl nepiedalījās, bet šoreiz ir ierindā un labā formā. Nedēļas nogalē Itālijas kausā ar Tortonas "Derthona" pārvarēja ceturtdaļfinālu un pusfinālu, izšķirošajā spēlē piekāpjoties Milānas "Olimpia". Latviešu uzbrucējs regulāri spēlē virs 20 minūtēm un bieži gūtajos punktos atzīmējas ar divciparu skaitli. Klubs Itālijas līgā ieņem piekto vietu. Tāpat atšķirībā no novembra spēlēm izlasei varēs palīdzēt Kristers Zoriks, kurš janvārī no Spānijas pārcēlās uz Itālijas čempionātu un "Udine" rindās aizvadījis sešas spēles, laiks ļoti svārstīgs – no septiņām līdz 29 minūtēm. Klubam tabulā astotā vieta.
Šosezon vēl solīti uz priekšu spēris Mārcis Šteinbergs, kuram vidējais spēles laiks Spānijā Manrezas "Baxi" sastāvā pirmo reizi pārkāpis pāri 20 minūtēm, labākais rādītājs arī gūtajos punktos (7,7) un tālmetienos (41%). Komandai tabulā 13. vieta no 18. Tikpat uzvaru arī Lugo "Rio Breogan", Artūram Kurucam stabila vieta rotācijā, bet trīspunktu metienos sekmes, salīdzinot ar pagājušo sezonu, teju uz pusi sliktākas (bija 47, tagad 28%).
Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomažs Klaipēdas "Neptūnas" rindās aizvada savu produktīvāko sezonu, ULEB Eiropas kausā meta virs 18 punktiem spēlē, šobrīd gan noderēs svaigas emocijas, jo klubs zaudējis sešus mačus pēc kārtas. No janvāra vidus Klaipēdā spēlē arī Kārlis Šiliņš, kuram nesanāca sevi pierādīt Turcijā, bet nu tiek pie pieklājīga spēles laika, Lietuvas līgā vidēji mačā 7,8 punkti.
Vienu no labākajām sezonām karjerā aizvada Mareks Mejeris, kurš Lielpolijas Ostruvas "Stal" rindās Polijas čempionātā spēlē vidēji 32 minūtes un met teju 12 punktus. Komanda ar mazāko budžetu šobrīd ir "play in" zonā – desmitā no 16.
Pie lielām minūtēm un vidēji teju 10 punktiem spēlē Turcijā tiek Roberts Blumbergs, bet "Petikm Spor" tabulā ir beigu galā.
Toms Skuja decembrī atkopās no savainojuma un jaunajā gadā piedalījies visās astoņās Ludvigsburgas "Riesen" spēlēs Vācijas bundeslīgā, pēdējā no tām 31 minūtē atzīmējoties ar 12 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Komanda tabulas vidū, ieņemot devīto pozīciju.
Novembrī neveiksmīgas spēles izlasē aizvadījušais Anžejs Pasečņiks, kurš ikdienā spēlē tālajā Taivānā, šoreiz nav aicināts.
Lielāka pārliecība
Sito Alonso, Latvijas izlases galvenais treneris: "Man vienmēr ir labs noskaņojums, bet pirmais sabraukums novembrī bija ļoti sarežģīts, jo nebiju pārliecināts, kā spēlētāji dažos treniņos pieņems manu spēles filozofiju un apgūs tik svarīgās detaļas. Tagad jūtos labāk – jau pazīstam viens otru, man patika, kā reaģējām pēc tik nepatīkamā zaudējuma pirmajā spēlē. Zinu, ka tādi spēlētāji kā Dāvis Bertāns un Rolands Šmits vienmēr vēlas pārstāvēt valstsvienību. Taču, spēlējot Eirolīgas režīmā, jādomā arī par veselību – komandā nepieciešami veseli spēlētāji. Ja kāds no viņiem varēs pievienoties – būs lieliski, taču jābūt gataviem spēlēt ar pieejamo sastāvu. Polijai šobrīd ir ļoti labs, stabils sastāvs. Ir ļoti labs amerikāņu spēlētājs – lai kurš no viņiem ies laukumā. Bet mums vairāk jādomā par savu konkurētspēju – kā sāksim un beigsim spēli. Gribu nospēlēt daudz labāk nekā pirmajā mājas spēlē."
Latvijas izlase
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas "KR", Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Anrijs Miška (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu