Jau iepriekš sasnigušais sniegs, ko tagad papildina vēl jaunas sniega kārtas, sagādā problēmas gan braucējiem, gan gājējiem.
Un, ja vēl ielu un ietvju tīrītāji nav bijuši uzdevumu augstumos, tas vēl vairāk apgrūtina pārvietošanos. Rīgas pašvaldība informējusi, ka līdz 20. februārim šoziem kopumā izvedusi aptuveni 9000 kubikmetru sniega – tas izvests no pilsētas ielām, tiltiem, gājēju ietvēm un citām vietām. Tiesa, galvaspilsētas ielās sniegs joprojām ir daudzviet – tas ir nošķūrēts malā, veidojot kupenas. Bet citviet ietvju klājums pilsētniekiem liek dusmās vaicāt – kur gan ir sētnieks?
