Otrdien Jelgavā pakaļdzīšanās laikā kāds autovadītājs sadūrās ar policijas dienesta automašīnu, un negadījumā cieta gan pats vīrietis, gan policists, informēja Valsts policija.
Neilgi pirms pulksten 10 "Audi" vadītājs nepakļāvās likumsargu prasībai apstāties un sāka bēgt. Viņš brauca pa Atmodas ielu un pēc tam nogriezās uz Tērvetes ielu, kur ietriecās Valsts policijas dienesta transportlīdzeklī "Volkswagen".
Sadursmē traumas guva gan bēgošās automašīnas vadītājs, gan policijas darbinieks. Abi nogādāti ārstniecības iestādē.
Par notikušo sākta apstākļu noskaidrošana.
