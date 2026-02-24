27. februārī Latvijas Leļļu teātrī pirmizrādi piedzīvos izrāde bērniem "Sunāns!", kas veidota pēc Lauras Melnes un Viviannas Marias Stanislavskas komiksa "Sunāns breiveibā" motīviem. Izrāde bērniem (no četru gadu vecuma) latviešu un latgaliešu valodā vēstīs par Rīgas Sunāna piedzīvojumiem Latgales laukos. Izrādes režisore ir Liena Šmukste, lomās iejutīsies Rūta Dišlere, Dana Avotiņa-Lāce un Arnita Jaunzeme.
Komikss "Sunāns breiveibā", ko 2023. gadā izdeva latgaliešu kultūras kustība "Volūda", ir Lauras Melnes debijas darbs, un tas ir pirmais komikss latgaliski. Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas konkursā 2023. gadā izdevums tika novērtēts ar AS "Latvijas valsts meži" balvu "Jaunaudze" par debiju bērnu un jauniešu literatūrā un grāmatu mākslā, kā arī ir saņēmis latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2023". Ikdienā Laura ir latgaliešu kultūras ziņu portāla "lakuga.lv" redaktore un korektore, publicē rakstus dažādos medijos, ir korektore un literārā redaktore citu autoru darbiem.
Laura, kā jūties, kad tavs debijas darbs nu ieguvis jaunu elpu jeb pārtapis izrādē bērniem?
L. Melne: Man ir liels prieks. Zinu, ka sižets būs nedaudz pamainījies, bet arī izrādes pieteikumā ir minēts, ka tā ir pēc grāmatas motīviem. Esmu cilvēks, kuram šķiet, ka savu darbu esmu izdarījusi, šo grāmatu uzrakstot. Savukārt tagad priecājos, ka manis uzrakstītais iedvesmo tapt jauniem darbiem jau citos žanros. Tas, ko radošā komanda izveido no mana ieliktā pamata, ir viņu pašu ziņā un interpretācijā.
Tu kā autore palaid vaļā savu radošo darbu un ļauj strādāt citiem profesionāļiem.
Es nezinu, kā ir citiem, bet šķiet, ka man tas ir tik viegli, jo es neiedomājos sevi kā lielu mākslinieci, kura pastāvēs uz to, ka viņas darbā neko nedrīkst mainīt. Man ļoti patīk radošas idejas un radoši cilvēki, skatīties, kā viņi no viena materiāla var izveidot citu jau citā mākslas valodā, un bieži vien – absolūti pārsteidzoši. Man šķiet, ka tas ir tikai labi, ka mans darbs var iedvesmot citus, citu darbi savukārt iedvesmo mani.
Tu zini, ka izrāde būs laba, jo tās režisore ir Liena Šmukste, ar kuru tev līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība.
Lienu man gribas saukt gandrīz vai par Sunāna krustmāti. Viņas organizatoriskajā vadībā notika grāmatas "Sunāns breiveibā" prezentācija Rīgā, tāpat Liena palīdzēja, kad ar grāmatas ilustratori Viviannu strādājām pie "Latvijas skolas somas" programmas izstrādes pēc Sunāna motīviem. Liena, pirmkārt, ir latgaliete, un, otrkārt, jau ļoti labi pazīst Sunānu un ir jauks cilvēks, ar kuru sadarboties.
Tas, ka Latvijas Leļļu teātrī tiek iestudēta izrāde latgaliski, jau ir liels notikums.
Par izrādi "Sunāns" saku – ir ļoti jauki, ja tavi sapņi piepildās, bet vēl jaukāk, ja piepildās kas tāds, par ko pat neesi sapņojis.
Izrāde lielākoties būs latgaliešu valodā, un man patīk, ka līdz pirmizrādei Latvijas Leļļu teātra feisbuka lapā tiek publicēti atraktīvi video ar Sunānu, kas ļauj bērniem iemācīties vienkāršus vārdus latgaliski.
Jāsaka, kā ir, – mūsdienās ir diezgan maz bērnu, ar kuriem vecāki runā latgaliski. Cik man zināms, tad šī izrāde tiek veidota kā līdzeklis bērniem iepazīt latgaliešu valodu – gan tiem, kuri varbūt nedaudz runā latgaliski vai ikdienā dzird latgaliešu valodu, gan arī tiem, kuriem ar latgaliešu valodu varbūt nav bijusi nekāda saistība. Šie video arī ir daļa no šī procesa – mazliet iemācīties latgaliešu valodu jau pirms izrādes.
Tava pirmā grāmata ir komikss bērniem, bet no komiksu tēmas radošajā jomā neesi tālu prom aizgājusi. Pērnā gada izskaņā iznāca komiksu burtnīca "Himzela ceļojumi. Rīga", kuras teksta līdzautore esi.