2026. gada 20. februārī pēc ilgas un smagas slimības mūžībā devusies bijusī Sējas novada deputāte un sabiedriski aktīvā novadniece Anna Ozoliņa.
Anna Ozoliņa dzimusi 1945. gada 4. februārī Sējas pagasta "Ziedkalnos". Visa viņas dzīve bijusi cieši saistīta ar dzimto pusi. Viņa bija patiesa sava novada patriote, kura aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē un vairākkārt tika ievēlēta pašvaldības deputātes amatā.
Izglītību ieguvusi Latvijas Republikāniskajā neklātienes lauksaimniecības tehnikumā, apgūstot grāmatveža un plānotāja specialitāti. Ilgus gadus strādājusi finanšu jomā, tostarp Siguldas LKB kā speciāliste. Paralēli profesionālajai darbībai viņa bija aktīva sabiedriskajā sektorā un darbojās senioru biedrībā "Sējas pīlādzis".
Līdzcilvēki Annu Ozoliņu raksturo kā atsaucīgu, sirsnīgu un izpalīdzīgu personību, kura vienmēr bijusi gatava palīdzēt ar padomu un atbalstu.
Saulkrastu novada pašvaldība, senioru biedrība "Sējas pīlādzis" un kolēģi izsaka visdziļāko līdzjūtību Annas Ozoliņas ģimenei un tuviniekiem.
Atvadīšanās notiks 28. februārī pulksten 13.00 Siguldas novada Ziemeļu kapu kapličā.
