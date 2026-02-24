Paralimpiskais sportists Mārtiņš Oliņš divas nedēļas pirms starta saņēmis ziņu, ka Milānas–Kortīnas ziemas paralimpiskajās spēlēs tomēr nepiedalīsies, lai gan gatavošanās tām ilga divus gadus, raksta žurnāls "Privātā Dzīve".
Oliņš ar kalnu slēpošanu nodarbojas jau septiņus gadus, pēdējos divus — profesionāli. Vēl nesen viņš bija pārliecināts, ka martā dosies uz Itāliju, jo pērn vasarā saņēmis apstiprinājumu par iespēju startēt. Lai gan automātiskai kvalifikācijai pietrūka punktu, ielūgums bija spēkā līdz pat februāra vidum, kad no Starptautiskās Slēpošanas federācijas saņemts īss paziņojums, ka tas tomēr nav apstiprināts.
Sportists atzīst, ka lēmums radījis rūgtumu un vilšanos. Viņaprāt, situācija ir netaisnīga, jo vietas spēlēs atvēlētas sportistiem no agresorvalstīm — Krievijas un Baltkrievijas. Taču pārstāvjus no šīm zemēm viņš sacensībās līdz šim nav pat sastapis. Tas, viņa ieskatā, grauj godīguma un solidaritātes principus.
Visi praktiskie jautājumi — ceļš, uzturēšanās un starti — jau bija saplānoti. Tomēr Oliņš uzsver, ka šo lēmumu ietekmēt nespēj un negrasās ļaut tam salauzt motivāciju. Viņš turpinās trenēties un raugās uz nākamo mērķi — paralimpiskajām spēlēm pēc četriem gadiem.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu