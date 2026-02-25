Pēc filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" panākumiem režisors Dzintars Dreibergs intervijā žurnālam "Una" atklājis, ka jau strādā pie nākamā projekta. Tas nebūs turpinājums basketbola tematikai — jaunā iecere veltīta leģiona tēmai un Latvijas pieredzei Otrajā pasaules karā.
Režisors norāda, ka darbs pie ieceres sācies paralēli iepriekšējās filmas tapšanai, tāpēc šobrīd viņš jūtas gatavāks šim izaicinājumam. Vienlaikus Dreibergs atzīst — tēma ir sarežģīta un sabiedrībā joprojām jūtamas bažas par tās interpretāciju.
Viņaprāt, bailes no pārpratumiem gadiem ilgi kavējušas atklātu sarunu par cilvēkiem, kuri karoja un vēlāk izdzīvoja padomju laikos, taču nav saņēmuši pienācīgu novērtējumu. Režisors uzskata, ka sabiedrībai trūcis drosmes skaidri pateikt, ka šie cilvēki nav reducējami uz vienkāršotiem apzīmējumiem. Ar topošo filmu viņš vēlas parādīt izpratni par viņu likteņiem un ieguldījumu.
Kā zināms, Dreiberga filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" šogad saņēmusi 13 Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps 2025" nominācijas. Apbalvošanas ceremonija paredzēta 1. martā.
