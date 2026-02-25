Latvijā šodien darbu sāk trīs jauni vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi uz Tallinas un Liepājas šosejām, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
No šodienas vidējais ātrums tiks mērīts uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vitrupes līdz Svētciemam, kā arī uz Liepājas šosejas (A9) — no 10. kilometra līdz Kaģiem un no Blīdenes līdz Brocēniem.
Šajās vietās sistēmas ne vien kontrolēs transportlīdzekļu vidējo ātrumu, bet arī pārbaudīs OCTA apdrošināšanas esamību, tehniskās apskates derīgumu un autoceļu lietošanas nodevas samaksu.
Kopumā šogad uz valsts autoceļiem plānots ieviest 17 jaunus vidējā ātruma kontroles posmus.
Papildu kontrole paredzēta arī uz Vidzemes šosejas (A2) posmos no Ieriķiem līdz pagriezienam uz Cēsīm un no Bērzkroga līdz Smiltenes aplim, uz Valmieras šosejas (A3) no Stalbes līdz Rubenei, kā arī uz Daugavpils šosejas (A6) no Dzelmēm līdz Uplejām.
Vidējā ātruma uzraudzību ieviesīs arī vairākos citos ceļu posmos — uz Liepājas šosejas (A9) no Apšupes līdz Tiltiņiem, uz Ventspils šosejas (A10) pie Tukuma rotācijas apļiem, uz Rīgas apvedceļa Baltezers–Saulkalne (A4) un Salaspils–Babīte (A5), kā arī uz reģionālajiem autoceļiem Tīnūži–Koknese (P80), Augšlīgatne–Skrīveri (P32), Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (A12) un Sloka–Talsi (P128).
Kontroles iekārtu piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu piecu gadu periodā par 1,99 miljoniem eiro nodrošina SIA "Reck". Projekts tiek finansēts no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) līdzekļiem, ko piešķir Ceļu satiksmes drošības padome.
Pašlaik valsts ceļu tīklā jau darbojas 16 vidējā ātruma kontroles posmi. To izvietojums noteikts, analizējot pēdējo trīs gadu ceļu satiksmes negadījumu statistiku, satiksmes intensitāti un citus drošības riskus.
LVC uzsver, ka vidējā ātruma kontroles ieviešanas mērķis ir mazināt smagu negadījumu skaitu. Statistika liecina, ka biežākais smago avāriju veids ir transportlīdzekļu sadursmes, kuru cēlonis nereti ir pārmērīgs ātrums un nepārdomāti manevri. Līdzšinējā pieredze rāda, ka kontroles posmos negadījumu skaits samazinās.
Vidējā ātruma kontroles sistēma darbojas automātiski — tā fiksē laiku, kad transportlīdzeklis iebrauc un izbrauc no konkrētā ceļa posma, aprēķina vidējo ātrumu un pārkāpuma gadījumā īpašniekam tiek noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem SIA "Reck" 2024. gadā strādāja ar 29,651 miljona eiro apgrozījumu un 1,218 miljonu eiro peļņu. Uzņēmums dibināts 2000. gadā, tā pamatkapitāls ir 7100 eiro. 40% kapitāldaļu pieder SIA "Topos L" (vienīgais īpašnieks — Jānis Kols), 35% — AS "A.C.B.", bet 25% — SIA "GK2V In", kuras vienīgais īpašnieks ir Viesturs Kaģis.
